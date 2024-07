Aún en Universidad de Chile se lamenta el empate a tres goles frente a Cobresal en el norte, resultado que le quitó el primer lugar en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, que ahora pertenece a Coquimbo Unido.

Algo que aún sufre el mundo azul y entre quienes no se pueden sacar el partido de la mente, sobre todo por ir ganando tres a uno, ¿Qué faltó? ¿Hubo mala suerte? Muchas preguntas que en BOLAVIP CHILE se intentan contestar.

Para el ex jugador Cristián Castañeda, el tema no fue por un infortunio, si no por desconcentraciones que en la U no pueden ocurrir. “En el fútbol, a la fortuna hay que ayudarla y no se estuvo atento en el momento preciso. Cuando un equipo tiene aspiraciones como la U, debe mostrarlo en todo momento”, dijo el otrora lateral derecho para nuestro portal.

Siguiendo en lo que fue el partido, el Scooby señaló que “al quedar tres a uno debieron demostrarlo y se lo empatan con dos balones detenidos. No se pueden dar el gusto de desperdiciar un partido que parecía ganado”, confesó.

Castañeda tuvo palabras para el magro empate de la U (Archivo)

La petición de Cristián Castañeda

Por si fuera poco, el mundialista en Francia 1998 instó a la dirigencia de los azules a reforzar al equipo de Gustavo Álvarez sí o sí, ya que así, será complejo alcanzar la esquiva estrella número 19.

“Si no traen un par de jugadores donde lo necesita la U, va a estar muy difícil ser campeón. Así, no van a llegar a la meta”, sentenció sobre el final, Cristián Castañeda.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 28 de julio a las 17:30 horas, Universidad de Chile volverá a competir en el Campeonato Nacional de Primera División. Enfrentará a Audax Italiano en el Estadio La Portada de La Serena.