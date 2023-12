La ilusión reinaba en el Estadio Santa Laura en el día de ayer, donde Universidad de Chile derrotó a Ñublense de manera clara, pero no alcanzó para lograr la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Ahora, sin Mauricio Pellegrino sentado en el banco de los azules, la dirigencia de Universidad de Chile deberá pensar en lo que será la temporada 2024 de la U donde están obligados a devolverle la gloria a un equipo que siempre supo pelear en los puestos de arriba.

La no clasificación al certamen internacional fue tomada de buena manera por Marcos González, histórico de los azules quien en diálogo con Bolavip Chile aseguró que “Era harto premio, pero los resultados no se dieron a lo largo del año así que nada que hacer, no hay mucho de qué quejarse”.

Bastián Tapia fue una de las figuras de Cobreloa el segundo semestre. | Foto: Photosport

Pese a no lograr ningún objetivo, ‘Lobo del aire’ valora despedirse de una temporada agridulce con un triunfo: “Era necesario ganar, el Santa Laura estaba lleno y era importarse despedirse del año con un triunfo para la hinchada”, dijo.

“No creo que sea lamentable empezar de cero, porque fue un segundo semestre demasiado irregular. Ojalá que el próximo año se puedan hacer las cosas bien en todo sentido y la U pueda estar donde merece estar”, complementó el ex jugador.

En el cierre, González sorprende golpeando la mesa y exigiendo un regreso como primer refuerzo del 2024: “Yo le daría la posibilidad a Bastián Tapia porque tenemos solo un central renovado y con Bastián le podemos sumar un chico de proyección. Hay jugadores en la proyección y en la cantera que puedan suplir algunas posiciones”, remató.

Los números de Bastián Tapia en Cobreloa

Desde su arribo al gigante del norte a mediados de año, Bastián Tapia se transformó en un imprescindible para Emiliano Astorga y prácticamente jugó todo lo que tuvo por delante: 15 partidos entre Primera B y Copa Chile.

Bastián Tapia en Universidad de Chile

Con la camiseta de Universidad de Chile, en canterano azul registra 25 presentaciones, dos goles y una asistencia en su corta pero prometedora carrera en el fútbol.