Se fue marzo y Universidad de Chile es uno de los líderes del Campeonato Nacional de Primera División donde pese a que el certamen recién arranca, dejó muy buenas sensaciones en las huestes azules.

Por ejemplo, la U derrotó a Colo Colo en el Estadio Monumental y a Cobreloa en el Estadio Zorros del Desierto, dos lugares que históricamente han sido complejos para la U, pero los sorteó bien.

Es el análisis que hace Marcos González, quien conversó con BOLAVIP CHILE y lo primero que rescató es que la forma de jugar de la U, sin duda ayuda a obtener resultados como esos.

“No son partidos simples y después de esto, hemos visto que la U tiene un esquema consolidado que le ha funcionado bien, frente a rivales difíciles y ningún partido se le ha hecho fácil, salvo los amistosos, pero en el torneo han sido resultados muy apretados”, reveló el reconocido Lobo del Aire.

Sobre si algo tiene que mejorar la escuadra laica, González sostuvo que “para mi están bien, es un esquema aprendido donde entra uno y funciona de la misma manera. El técnico hace pequeños cambios y todo sigue igual“, expresó el ex central.

González le rinde honores a Gustavo Álvarez

A su vez, también destacó el funcionamiento tanto de Fabián Hormazábal como Marcelo Morales, quienes se han convertido en verdadero baluartes de la U.

“Cuando uno ve a esos jugadores ya sabe de sus niveles. Lo que ha hecho Hormazábal antes de llegar a la U y el mismo Morales, no me sorprende, solo que ahora tienes un equipo que funciona mejor“, afirmó el ex seleccionado chileno.

Finalmente, pidió que la U vaya muy despacio, pero que sin duda este momento tiene nombre y apellido: Gustavo Álvarez. “Esto es partido a partido, seguir repitiendo la fórmula y que la entrega con el funcionamiento siga igual para poder obtener buenos resultados. Se nota que hay técnico, se nota”, cerró González.

El ex azul valora lo que ha hecho la U hasta el momento en el torneo (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de la U?

Este domingo 7 de abril de 2024, Universidad de Chile volverá a jugar y lo hará ante Unión Española en condición de visitante. El partido arrancará a las 20 horas en el Estadio Santa Laura.