En las últimas horas, se conoció de la posibilidad que el técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, ni siquiera llegue a dirigir el partido ante Colo Colo en una nueva edición del Superclásico, debido a los malos resultados y que ya la plana mayor de Azul Azul no estarían para nada contentos con las últimas presentaciones de la U.

Bolavip Chile conversó con el ex zaguero laico, Marcos González, comentó sobre esta situación que apremia al estratega argentino. De todos modos, el ex seleccionado nacional afirmó que sacarlo, acrecentaría los problemas que tiene el club.

“Es que no se los tratos que tiene Pellegrino, pero si no llega al Superclásico tendrán que pedirle a Miranda que dirija. Pero, llegaríamos con grandes dificultades si Pellegrino no dirige ante Colo Colo, ahondaría la crisis”, manifestó el Lobo del Aire.

Sobre las renovaciones, el campeón de la Copa Sudamericana expresó que hoy por hoy, la dirigencia no debe tener la intención de asegurar a nadie para el próximo año.

“Es una situación bien preocupante, porque en estos momentos la U no tiene ganas de renovar a nadie, entonces están siendo bien cautos en traer a alguien o renovar”, puntualizó el ex Flamengo.

Casanova y Domínguez, dos que buscan la renovación con la U (Photosport)

Finalmente, cree que es necesario mantener los pies sobre la tierra y que los resultados irán mandando, pero para eso hay que esperar. “Hace cuatro fechas, era fácil llegar y renovar, pero ahora no, porque el equipo no anda bien, entonces hay que analizar la situación”, concluyó González.