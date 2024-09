La U perdió el tranco ganador que traía y cayó por la cuenta mínima ante Palestino en el duelo de revancha de la final regional de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.

Y es que el triunfo en la ida por cinco a cero, dejó la idea que la llave ya estaba resuelta en favor de Universidad de Chile y es por eso, que quizás no se vio a un equipo de Gustavo Álvarez tan intenso como lo veníamos apreciando.

BOLAVIP CHILE conversó con el relator Alejandro Lorca, quien tuvo conceptos para lo que se vio en la cancha del Estadio Santa Laura y enfatiza que se notó que el cuadro laico, no quiso arriesgar en demasía.

“Un partido raro, parecía un entrenamiento. No obstante que puso equipo titular, me dio la impresión que no quiso arriesgar mucho, solo administrar más que a buscar un resultado, esa fue mi sensación”, aseguró el narrador de TNT Sports.

Lorca: “El domingo será un partido más estrecho”

Continuando en su intervención, la también voz de Radio Agricultura añade que el gol del cuadro de Lucas Bovaglio, llegó en un momento donde los azules ya estaban con un cuadro totalmente mixto.

“Antes del gol de Palestino ya habían hecho muchos cambios y cuando se produce el gol, la U ya estaba con equipo mixto. La U se dedicó a que pasara el tiempo y no la vi con una tensión de querer ganar el partido”, manifestó.

Finalmente, sostuvo que no hay grandes distancias entre uno y otro equipo y que por cierto, se verá un partido muy parejo este domingo en la cancha de Ñuñoa. “El cinco a cero no me gustó desde el punto de vista de la confianza excesiva que puede generar. Hay partidos así, pero la distancia de la U y Palestino no es de cinco goles, bajo ningún aspecto. Yo creo que el domingo será un partido más estrecho”, cerró Lorca.

Lorca y su singular análisis tras la derrota de la U ante Palestino (Archivo)

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Este domingo 15 de septiembre a las 17:30 horas, Universidad de Chile recibe a Palestino por la vigesimocuarta fecha del Campeonato Primera División. El duelo, se llevará a cabo en el Estadio Nacional.