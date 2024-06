Universidad de Chile consiguió un triunfazo por 2-1 ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar por la fecha 15 del Campeonato Nacional 2024.Lucas Assadi fue uno de los héroes de la jornada, marcando el tanto decisivo con un remate de fuera del área en la última jugada del compromiso.

César Vaccia, que hace una semana dijo que la receta era darle confianza al jugador, valoró que el entrenador Gustavo Álvarez enviara a la cancha al futbolista en el complemento y le diera las condiciones para desempeñarse bien en el campo de juego.

“Gracias a Dios que Gustavo lo puso en el segundo tiempo en adelante y armó el equipo un poco para que jugara él, porque no tuvo tanta condición táctica, de ir a atrás, llegar a su propia área a quitar el balón, cuando después metió a Israel (Poblete). Entonces quedamos con Marcelo (Díaz) e Israel y él tuvo que ir por el centro”, comentó el histórico ex DT de la Universidad de Chile en conversación con BOLAVIP.

Vaccia destacó que se le hiciera un lugar al jugador de 19 años en el equipo: “Eso es, hay que hacerle un espacio a este chico Assadi, si es un jugador diferente muy diferente”.

Lucas Assadi fue clave en el triunfo de la U frente a Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar (Foto: Photosport)

César Vaccia también destaca la performance de Gabriel Castellón

El DT bicampeón con la Universidad de Chile elogió el desempeño de Gabriel Castellón: “Mención especial para Castellón. Hace poco me preguntaban en una entrevista que la gente como que no quería a Castellón, como que lo cuestionaban. Me preguntaba el periodista: ¿Puede el hincha enamorarse de Castellón?”.

“Bueno dije ‘él tiene que hacer que se enamoren de él, atajando, salvando partidos’. De hecho, salvó el partido, atajó harto, pero en una jugada como un penal corto que le adivina al jugador de Everton y era el 2-1″, añadió.

Por último, se refirió al impacto de los rendimientos individuales: “Si bien es cierto como equipo tenemos que funcionar bien, pero cuando aparecen las individualidades, en el caso de Castellón y especialmente de Assadi, se marcan las diferencias”, cerró el histórico estratega”.