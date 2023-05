César Vaccia le da like a la posible llegada de Mauricio Isla a la Universidad de Chile: "Me parece una buena opción, sigue siendo un gran jugador"

El futuro de Mauricio Isla tras su salida repentina de Universidad Católica sigue siendo una incógnita. Actualmente, el Huaso se encuentra de vacaciones en Medellín a la espera de estampar su firma con algún club.

Y es que varios elencos se han mostrado interesados en contar con los desbordes del jugador oriundo de Buin y en los últimos días ha sido vinculado a la Universidad de Chile, club que intentará en el segundo semestre pelear el título del fútbol chileno de la mano de Mauricio Pellegrino.

En más de alguna oportunidad, Isla mostró su deseo de jugar en la U | Foto: Bolavip Chile

César Vaccia, ex entrenador campeón con los azules, dio a conocer en diálogo con Redgol sus motivos para aprobar la llegada del experimentado futbolista al Romántico Viajero.

“En las menores no hay un jugador que pueda ocupar el puesto, así lo entiendo. Entre salir a buscar afuera y tener un jugador probado, de la U, sí. Me parece una buena opción”, señaló.

“Él funciona mucho mejor como lateral volante, entonces si va a jugar así no hay problema, pero si es línea de cuatro no tendría mucho sentido. Un jugador de esas características, que a lo mejor no fue el Isla que conocemos en Católica, pero sigue siendo un gran jugador”, cerró.

Destacar que el bicampeón de América con la Roja alcanzó a disputar 30 partidos con la camiseta del cuadro de la Franja Cruzada, en los cuales convirtió tan solo un gol y dio nueve asistencias.