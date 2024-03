Si alguien puede dar una receta o dar una palabra de aliento en momentos como este para la Universidad de Chile, en la antesala de un Superclásico frente a Colo Colo, sin lugar a dudas es César Vaccia.

El último entrenador que ganó en el Estadio Monumental y el único que se ha impuesto por campeonatos de Primera División en el banco azul, desde luego tiene su visión en la previa de este encuentro.

Y lo primero que hizo en diálogo con BOLAVIP CHILE fue analizar el arranque del equipo laico en el torneo con dos victorias consecutivas ante Audax Italiano y Deportes Copiapó, que le permiten a la U llegar motivada al duelo ante los albos.

“Pareciera que vamos en buen camino, hace mucho la U no ganaba dos partidos seguidos y menos un partido afuera. Creo que están dando pasos significativos para tener confianza, para creer en el fútbol que tienen y los hinchas están esperanzados de que ya tenemos un equipo para ir al Monumental y luego de 22 o 23 años, ganar ese partido que tanto esperamos”, sostuvo Vaccia.

Sobre qué recomendación o receta tiene que pueda ayudar a Gustavo Álvarez, el sanantonino solo señaló que ojalá sus jugadores salgan a jugar y a divertirse.

“Cada entrenador tiene su librito, pero yo creo que tienen que jugar, esa es la palabra. El fútbol, por más competitivo que sea, no deja de ser un juego. No tienen que ir con esa presión excesiva si no jugar y hacer lo que más les gusta”, reconoció el ex estratega.

Vaccia: “Colo Colo vendrá desgastado”

Continuando en ello, recomendó a los jugadores no estar presionados y solo en las alegrías múltiples que podría dar un triunfo en Macul.

“Pensar en la satisfacción que podrían tener como equipo y la alegría que le podrían dar a los hinchas de una vez por todas, ganar en el Monumental. Creo que están preparados”,afirmó el DT bicampeón.

“Hay que trabajar en la parte psicológica, motivacional, creer en sí mismo y entrar con confianza, no excesiva, pero darse cuenta que son capaces de ganar“, agregó el ex técnico de la selección chilena.

Finalmente, reconoció que los azules cuentan con una leve ventaja, solo porque el cacique tiene duelo con viaje incluído de Copa Libertadores. “Colo Colo va a venir desgastado, por el viaje a Paraguay y tener que jugar el domingo, nuevamente. No pueden hacer tantos cambios y es por eso, creo que la U tiene una pequeña ventaja esta vez”, cerró Vaccia.

9/9/2001 el último triunfo azul en Macul con Vaccia en el banco (Archivo)

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 10 de marzo a las 18 horas en el Estadio Monumental.