En pleno debate azul respecto a Lucas Assadi, el entrenador bicampeón con la U en 1999-2000, César Vaccia, conversa con BOLAVIP y lo defiende con dientes y uñas asegurando que es un jugador diferente que los azules deben cuidar a toda costa.

El DT bicampeón no está nada de acuerdo con las críticas que caen sobre el número 10 de Universidad de Chile y está seguro que va a explotar sí o sí.

“Ese chico es un jugador diferente, es talentoso, tiene todo para triunfar en el fútbol y en la vida”, afirma sin dudas Vaccia.

Para el estratega, “Assadi no necesita trabajar control, trabajar asistencias, eso lo tiene en forma natural. Lo que realmente necesita es afecto, confianza, cariño, y eso es lo que hay que potenciar, su parte sicológica”.

César Vaccia respalda a Lucas Assadi.

Además, Vaccia no quiere saber nada con la posibilidad de que Gustavo Álvarez lo mande al banco de suplentes. “Tiene que jugar y jugar, dejarlo libre y que haga la diferencia”, afirmó.

El experimentado técnico no está para nada de acuerdo con los que aseguran que Assadi ya no dio el ancho. “Pero si tiene 20 años, acá los chicos comienzan a demostrar a los 23 años, que juegue y si la embarró, la embarró no más”, cerró.

La defensa de Gustavo Álvarez a Lucas Assadi

El DT de la U se mostró muy paternal cuando le preguntaron por el joven volante, emplazando a los presentes.

“Estamos hablando de un jugador muy joven, la mayor parte de mi carrera fue como formado, DT de divisiones inferiores y después jefe técnico, conozco bastante la formación de los jugadores, estamos hablando de un jugador 2004, es muy joven, ¿Ustedes (periodistas) tienen hijos de esa edad? yo sí y les pregunto cómo padre ¿los exigen o los acompañan?… lo acompañas”, afirmó.