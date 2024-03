Hay toda una polémica en Universidad de Chile por el nivel mostrado por Lucas Assadi en el triunfo azul ante Audax Italiano, el que dejó muchísimas dudas luego de su paso por la selección chilena sub 23.

Más allá del extraordinario apoyo que le dio Gustavo Álvarez al número 10 de la U este viernes en conferencia de prensa, hay voces en contra.

BOLAVIP conversa con José Pepe Ormazábal, el que se muestra crítico de la promesa azul. “Yo pienso que él ha tenido oportunidades y no las ha aprovechado, no es casualidad que no haya funcionado en la selección preolímpica”, asegura.

Agregando que “me atrevo a decir que ha tenido más oportunidades que Darío Osorio, el que se fue después”.

Pepe Ormazábal afirma que Assadi ha tenido más oportunidades que Osorio.

Para el relator de Radio Agricultura, lo vivido en el Estadio Nacional, es preocupante. “En la U ante Audax Italiano no caminó, fue un partido mediocre, no le alcanza para el 4, entonces oportunidades ha tenido”, afirma.

Pepe Ormazábal pide ayuda para Lucas Assadi

El cantagoles azul, asegura que el problema del 10 de la U no es físico, ni futbolístico.

“Yo pienso que él requiere ayuda sicológica, porque él tiene talento, pero su problema es de arriba, debe creerse el cuento, convencerse de que es bueno y que puede dar”, apunta.

Pepe es frontal, y cree que “si luego de la ayuda no funciona, hasta ahí llegamos, sería todo desgraciadamente como le ha pasado a muchos, proyectos de jugadores que no llegan”.