Presidente de Deportes Copiapó aclara: "Nosotros sí permitimos hinchas de la U, la Delegación Presidencial, no"

Un nuevo capítulo de prohibiciones en el fútbol chileno se dio este viernes con la confirmación de que el duelo entre Deportes Copiapó y Universidad de Chile se jugará sólo con público local.

La molestia y el descontento en la familia azul fue grande e incluso el propio DT de la U, Gustavo Álvarez, criticó duramente la medida, asegurando que por lo bajo la consideraba ilógica.

BOLAVIP conversa con el presidente del León de Atacama, Luis Galdames, el que deja transparenta que esta medida no tiene nada que ver con su club.

“Aclaro que Deportes Copiapó permite la presencia de la hinchada de Universidad de Chile, pero fue la Delegación Presidencial no autorizó a la gente de la U, nosotros pedimos aforo”, asegura.

Luis Galdames aclara que Deportes Copiapó sí quería recibir hinchas de la U

Agregando que “pedimos 850 entradas para ellos (hinchas de Universidad deChile) y no sólo nos dijeron que no, clausuraron la galería sur”.

Galdames no quiere cargar con la culpa de que no permitió la venta de entradas a los fanáticos azules, y recalca “te repito, nosotros pedimos entradas para los hinchas de la U, y no nos dejaron”.

Aforo reducido para Deportes Copiapó y la U

El presidente de Deportes Copiapó, que la Delegación Presidencial rebajó el aforo y no habrá estadio lleno. “Tenemos aforo reducido a 6.600 personas”, cerró el dirigente.