Aunque ya estaba todo oleado y sacramentado de palabra, Universidad de Chile esperó al 24 de diciembre para darle un notición a los bullangueros: la renovación de Charles Aránguiz.

El volante ha sido figura indiscutida de la U desde que volvió en julio de 2024 al cuadro laico, siendo elegido este 2025 como el mejor jugador de la competencia según los premios entregados por TNT.

Los azules hicieron pública la renovación de contrato informando que “La navidad viene con buenas noticias para la familia azul. Y es que nos complace anunciar que sellamos la renovación de un referente del plantel. Se trata de Charles Aránguiz, quien aseguró su permanencia y continuará haciendo historia en el Romántico Viajero”.

La escuadra azul destaca que “la calidad, experiencia y pasión del volante se quedan en Universidad de Chile para luchar por los desafíos de la próxima temporada”.

Charles Aránguiz renovó con Universidad de Chile.

La U hizo presente además que lo de Aránguiz se une a las renovaciones de Marcelo Díaz, Israel Poblete y Fabián Hormazábal, unido todo a la compra del pase de Javier Altamirano.

Para el final, Universidad de Chile destacó que “hablar de Charles Aránguiz y la U son palabras mayores. Una historia unida por el sacrificio, el orgullo de vestir esta camiseta y, por supuesto, de muchas alegrías”.

Rematando con emotivas palabras dedicadas al 20: “Su continuidad es un impacto invaluable tanto dentro como fuera de la cancha. Con su calidad, no tenemos dudas que seguirá siendo una pieza clave del equipo y con su liderazgo guiará a sus compañeros en los desafíos venideros“.

El “Corazón” de la U para 2026

Con la continuidad de Aránguiz, Universidad de Chile ha logrado blindar el mediocampo y la defensa que fueron pilares el año pasado:

Charles Aránguiz: Renovado (Mejor jugador TNT 2025).

Renovado (Mejor jugador TNT 2025). Marcelo Díaz: Renovado (El capitán y líder del vestuario).

Renovado (El capitán y líder del vestuario). Israel Poblete: Renovado (El motor del mediocampo).

Renovado (El motor del mediocampo). Fabián Hormazábal: Renovado (Dueño de la banda derecha).

Renovado (Dueño de la banda derecha). Javier Altamirano: Compra del pase (Apuesta a futuro y talento creativo).

Análisis: El rol de Aránguiz en el esquema de “Paqui”

Bajo el mando de Meneghini, se espera que Charles tenga un rol aún más protagónico en la generación de juego: