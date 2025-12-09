Este lunes el mediocampista de Universidad de Chile, Charles Aránguiz fue elegido el mejor futbolista del año en la Gala Crack de TNT Sports que premió a los más destacados del fútbol chileno en la temporada 2025. Y como era de esperarse, el ‘Príncipe’ no acudió a la ceremonia luego de sus polémicos dichos contra la ANFP y el Sifup.

Tras el empate con Coquimbo Unido, Aránguiz se quejó de la poca ayuda que recibió la U por parte de la dirigencia de la ANFP durante su campaña internacional en Copa Sudamericana. “No tengo muchas ganas de verle la cara a gente de la dirigencia, gente del Sifup. Me he sentido pasado a llevar con este club y no tengo ganas de verle la cara a nadie”, había lanzado el capitán azul en aquella ocasión.

Un día después de recibir el galardón como el mejor del fútbol chileno, Aránguiz publicó una sentida reflexión en redes sociales, donde no le dedicó ni una coma al premio recibido por la señal deportiva.

El mensaje con tono azul de Charles Aránguiz

“Finaliza una linda temporada 2025. Si bien, no terminó como queríamos, me quedo con todos los momentos y experiencias que tuvimos. Volvimos a ser protagonistas a nivel nacional e internacional”, lanzó en Instagram.

“Defendimos y posicionamos al Club en el lugar que merece estar. Agradecer al equipo y a nuestra gente, que no falló en ningún momento, sin importar el resultado. Ahora a descansar y pensar en el próximo año, donde buscaremos ir por todo como esta camiseta lo merece”, cerró Aránguiz quien dejó claro que su continuidad en la U está prácticamente lista.

