El volante nacional, Lucas Assadi sin duda que se ha proyectado como una de las próximas joyas de nuestro fútbol chileno por lo que ha mostrado en su estancia en la Universidad de Chile, pero que aquello no le ha permitido consolidarse como jugador.

Ante este tema, el ex jugador y entrenador, Claudio Borghi ocupó su espacio dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para salir en defensa del volante azul, de quien siente que aún nadie lo ha podido hacer brillar como él podría.

“Yo no sé porque esta clase de jugadores pagan el pato de todas las cosas que los entrenadores piensan del fútbol”.

“El nueve se puede equivocar 50 veces, el lateral se puede equivocar 32 veces, pero el diez no, el diez si se equivoca 2 veces, dicen ‘no sirve, déjate de joder, es lagunero’”, comenzó señalando Borghi.

Ahondando más al respecto, el ‘Bichi indica que a esta clase de jugadores se le debe dar una confianza más continua dentro del terreno de juego, algo que siente que ningún entrenador le ha otorgado aquello a Assadi.

Assadi no ha podido consolidarse en la U | Foto: Photosport

“Si yo tengo un diez que me crea todo el partido, extraordinario, yo tuve que poner a dos, a Fernández y Valdivia y no me fue mal, pero cuando los ponía, los puse en cancha de River y me liquidaron ‘como va a poner a dos creadores’, entonces yo digo, a estos chicos tienen que darle apoyo, confianza, Assadi pierde dos pelotas y afuera, tienen que dejarlo jugar”, explicó.

Finalmente, Borghi remarca en que el tema de la confianza es algo muy importante para los jugadores y espera que Gustavo Álvarez pueda lograr dársela a Lucas Assadi para que brille en la Universidad de Chile.

“Este chico necesita confianza, que alguien, Álvarez o alguien le diga ‘te voy a dar 5-6 partidos, equivócate todo lo que quieras’ y agarras a Díaz, a Poblete y Aránguiz y les dices ‘muchachos, hay que correr todas las pelotas que este chico pierda’, si no no se puede jugar al fútbol”, concluyó.