Coke Hevia liquida de entrada a nuevo refuerzo de U de Chile: "¿Traer un jugador a recuperarse de una lesión? No comprendo"

Universidad de Chile arremetió casi al filo del cierre del libro de pases y se quedará con los servicios de Vicente Fernández, jugador de Talleres de Córdoba que no estaba viendo minutos al otro lado de la cordillera tras sufrir una larga lesión.

El fichaje del ex jugador de Palestino se da en el contexto de la urgencia que tiene Mauricio Pellegrino para darle competencia a la banda izquierda, aunque no todos están contentos con la llegada del ex árabe.

Coke Hevia no entiende la llegada de Vicente Fernández a la U. | Foto: Photosport

“Vicente Fernández tuvo una o dos buenas temporadas en Palestino, después tuvo otras que no fueron tan buenas, por algo queda libre y se va a Argentina”, analizó para Bolavip Chile el conductor de Pauta de Juego, Coke Hevia.

Hevia no entiende el fichaje de Fernández: “En Argentina se lesiona y la U trae a un jugador que no juega desde marzo a terminar su proceso de recuperación y a préstamo por un año cuando en diciembre se le recuperan once más”.

“Sin continuidad y la U puede quedarse con tres laterales izquierdos, además sin ser solución inmediata porque no está listo. No entiendo nada, no entiendo su llegada a la U”, remató en el cierre el comunicador.