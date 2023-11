Por Cristián Alejandro Cavieres

Universidad de Chile femenino dijo adiós al campeonato nacional tras caer ante su similar de Colo Colo. Derrota inobjetable, las albas fueron más a lo largo de los 180 minutos y Las Leonas, presa de sus errores y plantel corto, no pudo ante las de Macul.

Ni siquiera, las casi 20 mil personas que llegaron al Estadio Monumental siento que hayan sido factor del resultado final para las azules, es más, siento creo que ese fue el gran aliciente para salir a disputar un duelo que en la antesala ya se presentaba como adverso.

Pero la U cayó presa de sus errores, malas gestiones y por cierto, el creer que con poco se podía hacer mucho. El plantel, desde un comienzo siempre fue escaso y los resultados, respondían más a arrestos individuales o lo que plasmó el técnico Nicolás Bravo, con lo poco que tenía.

Tuvo que lidiar con las constantes lesiones que le restaron ritmo de competencia o definir un once modelo, donde sí hubo una columna vertebral, pero que a ratos, las confusiones se hicieron una constante en la U. Ejemplos, hay muchos. Uno de ellos, Bárbara Sánchez ¿Centrodelantera o volante? Llanka Groff ¿Volante central o mixta? por dar algunos alcances.

Ana Gutiérrez, tuvo un año muy inferior a los anteriores, sin embargo nunca tuvo una reemplazante o un relevo de peso y eso quedó demostrado en la llave ante Colo Colo. Que quede consignado, que el entrenador pidió una mediocampista central a mitad de temporada y no trajeron.

Y para qué mencionar, que a dos semanas de jugar una llave importante dos jugadoras finalizan su vínculo contractual, que si bien no eran titulares, podían ser aportes dependiendo de las circunstancias del partido. Carla Guerrero lesionada – una vez más ante Colo Colo – María Martínez Vecca suspendida y Daniela Zamora con una rodilla en malas condiciones y sobreexigida para la semifinal, bien poco se podía hacer.

Demostración, también, que el rival tuvo dónde echar mano a su cantera, mientras que en la U, poco y nada y sus jugadoras más que nada estaban para completar una citación, en vez de ser soluciones reales en una situación determinada.

El hincha merece una explicación

No puedo dejar pasar que por un error administrativo se perdió la llave ante Colo Colo, donde nadie dijo nada, no hubo comunicado y pareciera que la basura se escondió debajo de la alfombra. Nicolás Bravo dijo “se resolvió de manera interna y se establecieron protocolos?”, me pregunto ¿Quién le responde al hincha que pagó su entrada, que vio en cancha ganar a su equipo y que luego por errores de oficina esos puntos se le hayan restado? Y todos muy como si nada hubiese pasado.

Imperdonable, también, fue el empate ante Coquimbo Unido como visita, para mi, el peor partido de la U en el año. Al fin y al cabo, puntos que se terminaron extrañando y que gatillaron en la resolución final. Además, se sufre porque se corta una importante racha de participaciones consecutivas en Copa Libertadores Femenina.

En fin, ya escribir del partido es llorar sobre la leche derramada, lo que sí siento es que se acaba un ciclo. Un período de cuatro años, donde más allá de dar vueltas olímpicas más o menos y si el mismo plantel se fue cansando del técnico anterior, no hay que desconocer que si la U instaló su nombre a nivel nacional e internacional, fue por lo que comenzó a construirse a comienzos del 2020. Si hasta en Macul estaban dormidas en los laureles, con sus títulos vieron cierto relajo y despertaron cuando la U asomó, queriendo recuperar el sitial de honor y para eso, quisieron contar con elementos azules, como fue la seducción por algunas de ellas en instancias decisivas tanto del 2021 como del 2022.

Sabían, que la U se había adueñado del espacio y percibo que si bien, a nivel comunicacional, La Roja de la Copa América 2018 y posterior mundial motivó al público con el fútbol femenino, fueron Las Leonas y su arrastre, quienes cerraron ese círculo y obligaron a ciertos equipos a dar el realce necesario a la actividad, de lo contrario, el domingo no llegaban 20 mil espectadores, no señor (que a todo esto, demostró ser el Superclásico sea cual sea el género).

Bueno, todo espacio tiene su final y siento que eso es lo que ocurrió con Las Leonas. Ahora, viene el gran desafío porque el hincha ya lo exige en redes sociales y seguramente en algún partido, que comparto además, la U ya llegó y es para quedarse, no para ver cómo otros equipos ganan títulos, se refuerzan con las mejores jugadoras y otros que ya comienzan a planificar el próximo año. El llamado a la dirigencia es lo que hoy es gasto, mañana puede ser inversión. Habrá también que resolver qué ocurrirá con aquellas que terminan contrato, si es que se negociará o dejará partir.

Vayan a ver al Chago y sus jugadoras jóvenes de calidad, en Universidad Católica, en Antofagasta, en fin. La misma Copa Libertadores nos hizo enfrentar a futbolistas, que con una buena gestión, perfectamente se les puede seducir con venir a la U. No se, ideas que le doy a la dirigencia.

Se cierra un ciclo, no me canso de decirlo, pero obligatoriamente se tiene que abrir otro. Las fanáticas y fanáticos, pregonan “La alegría de verlas jugar” y yo, también. Es lo que queremos y que en los años venideros no se transforme en “La pena de verlas perder”, porque ahí estarán todos exigiendo al respecto, por sus querida Leonas.

La pena de Bárbara Sánchez e Ignacia Durán tras la eliminación ante Colo Colo (Prensa Universidad de Chile)

