Terminada la temporada del fútbol chileno en 2024, los clubes ahora vienen con la idea de renovar sus planteles donde, algunos elementos, continuarán, otros se tendrán que ir y desde luego, refuerzos que llegarán a sus planillas.

Es el caso de Universidad de Chile, que en su rama femenina se viene cosas importantes de cara a lo que viene y saber qué es lo que pretende la dirigencia, luego de conseguir el subcampeonato nacional tras caer el domingo último en la final ante Colo Colo por dos a uno.

Y es muy probable, que no existan muchas inversiones al respecto, pese a clasificar a Copa Libertadores Femenina del 2025, Las Leonas se quedaron sin entrenador, tras la partida del uruguayo Diego Testas, como también figuras que finalizan contrato y no se sabe qué ocurrirá con ellas.

Por ejemplo, en la portería es un tema que dará que hablar en la U y todo, porque dos de las tres goleras terminan su vínculo contractual con las azules y está en veremos si situación.

¿Quiénes terminan contrato con la U?

Según información que maneja BOLAVIP CHILE, de las tres entretubos, dos deberán conversar su situación. Una de ellas es la argentina Abigail Chaves, visiblemente afectada tras el compromiso de este domingo en La Florida tras caer ante las albas.

“La Bicha”, es muy probable que no siga en las universitarias, ya que, como no hay mucha pretensión en invertir y gastar en el femenino el próximo año en la U, lo cierto es que pagar un salario y un arriendo es un costo que desde luego, en el CDA no se querrá seguir asumiendo, por lo cual, Chaves ya habría jugado su último partido en el arco azul.

Otra que termina contrato es Natalia Campos, quien tuvo un complejo 2024, con cirugía intecraneal en el primer semestre y afortunadamente recuperada, jugando algunos de los últimos partidos, entre ellos, la final de este domingo.

Sin duda, es un tema a conversar, pero que preocupa al hincha azul que la tiene entre sus favoritas. De no mediar algún inconveniente, La Ñata debiese renovar.

La única que sí tiene asegurada su continuidad es Gabriela Bórquez. La Araña tiene contrato por un año más en la U y querrá pelear la portería con quien tenga a su lado.

Campos debe negociar y Bórquez sigue un año más (Prensa UCH)

Temas a tratar en el segundo piso del Centro Deportivo Azul, en un momento de mucha incertidumbre para saber qué ocurrirá con Las Leonas desde el año 2025, ¿Se acabó el veranito de San Juan?

¿Quiénes ya han renovado con la U para el 2025?

De las que terminan contrato, tres son las que ya renovaron su continuidad. Ellas son la capitana Daniela Zamora, la defensa Denisse Orellana y la lateral Ignacia Durán.