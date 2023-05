Este 24 de mayo, Universidad de Chile cumple 96 años de vida institucional y se celebra como lo demanda, uno de los clubes más importantes del país y con más arrastre en todo el territorio.

Una jornada que fue reuniendo a las glorias de antaño desde muy temprano en el Centro Deportivo Azul. El paso a históricos y por cierto, aquellos del Ballet Azul representados en Sergio Navarro y Hugo Villanueva, entre otros. Desde luego, la jornada reunión a Diego Rivarola, Horacio Rivas, Cristián Castañeda, Roberto Reynero, Waldo Ponce, Miguel Ángel Gamboa, Nelson Pinto, Cristián Mora y José Pepe Rojas, por mencionar a algunos.

Y lo primero fue un partido de la familia azul, donde estuvieron los miembros de la Corporación de ex futbolistas de la U, Más Allá del Horizonte frente a representantes del fútbol formativo, femenino e incluso desde el Sueño Azul, instancia que la integran niños y jóvenes con capacidades diferentes y que también formaron parte de esta fiesta.

El triunfo fue para los últimos por tres goles a uno gracias a las anotaciones de Ander González, Santiago Briceño y el pequeño Rafael Dugaral de origen venezolano, de las categorías sub 14, sub 12 y sub 10, respectivamente. El gol para los históricos no fue anotado por uno de ellos, si no más bien, fue obra de Vicente Miño, de tan solo siete años, quien anotó tras un pase del Chupa Pinto, entendiendo que con el correr de los minutos, fueron cambiándose de equipo varios elementos.

El equipo de los históricos de la U (Foto Daniela Alegría, La Magia Azul)

Discursos, emociones y premios

La fiesta continuó en uno de los gimnasios del CDA donde se adaptó a modo de salón de ceremonias y fue el presidente Michael Clark el primero en dirigir unas palabras a los presentes agradeciendo lo que significa por estos días, encabezar el proyecto del cuadro universitario y los desafíos que eso implica. Otro miembro del directorio de Azul Azul y representante de la casa de estudios, Andrés Weintraub, expuso en esta jornada llena de emociones.

Pero el momento de mayor emotividad vino de la mano de Horacio Rivas, quien agradeció al Ballet Azul por hacer escuela y que el foco de lo que representa la U y su historia, no se puede nunca perder. Y fue así, como el encargado de cerrar los discursos fue Sergio Navarro, quien recordó sus momentos de gloria, como también haciendo el recuerdo a las glorias que ya partieron al descanso eterno, como Carlos Campos, Leonel Sánchez y Carlos Pluto Contreras, entre otros.

Sergio Navarro, uno que emocionó con su discurso (Prensa Universidad de Chile)

El final de fiesta estuvo enmarcado con premios sorpresas y un gran regalo, que lo obtuvo la persona que está a cargo del casino del CDA, demostrando que la celebración fue en grande y todos participaron, sin excepción, porque la U son todos.