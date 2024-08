El ex jugador del fútbol chileno mostró todo su enfado por una particular situación que se vivió en Universidad de Chile.

Universidad de Chile saltará a la cancha del Estadio Nacional esta tarde para enfrentar a Cobreloa por la Fecha 21 del Campeonato Nacional 2024, duelo clave para los azules en su búsqueda de estirar las diferencias con sus más cercanos perseguidores.

La previa del compromiso estuvo marcada por el fuerte portazo que recibió el cuadro azul en su misión de lograr modificar las bases del torneo y, de esa manera, Charles Aránguiz pueda lucir su ansiada camiseta número 20.

La iniciativa no prosperó y el ex jugador del Bayer Leverkusen e Internacional de Porto Alegre se tendrá que quedar con las ganas, algo que no gustó en el CDA y que sacó de sus casillas a Patricio Yáñez en Deportes en Agricultura.

Charles Aránguiz asoma como titular en la U nuevamente. | Foto: Photosport

“¿Ley Aránguiz? Se le pasa la mano a Azul Azul. Que sea tema en un consejo de presidentes cambiar un número…”, abrió los fuegos el ex jugador azul sobre la moción que impulsó la U y que no terminó dando frutos.

Lejos de dejar el tema ahí, Patricio Nazario subió el tono y se mostró enojado por la decisión de la directiva azul: “¿Acaso será otro Aránguiz si no juega con ese número?, ¿Va a ser un fracaso? Corten el hueveo, es ridículo”, exclamó.

Números más, números menos, Charles Aránguiz saltará a la cancha hoy día con la U y buscará que se repitan los abrazos del último fin de semana donde derrotaron a O’Higgins de Rancagua por 4-0.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile es el exclusivo líder del Campeonato Nacional 2024 con 40 puntos, seguido de cerca por Colo Colo (36) que tiene un partido menos y Universidad Católica (35) que se ubica en el tercer lugar.