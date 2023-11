Crack ochentero de Universidad de Chile da a conocer el problema azul: “Pellegrino no trasunta un respeto en los jugadores”

La derrota de Universidad de Chile frente a Everton de Viña del Mar por dos tantos a uno, provocó mucha incertidumbre en las huestes azules de cara a lo que viene, donde obtener un cupo para la Copa Sudamericana parece ser la única salvación para cerrar el año azul.

Y no se trata de explicar en concreto la caída ante los ruleteros, si no más bien, lo que pasa con la U sobre todo, en esta segunda parte del año en el certamen de la Primera División de nuestro balompié.

Bolavip Chile dialogó con el ex delantero laico, Sandrino Castec, quien señaló que lo visto en el atardecer del pasado lunes, fue una situación bastante especial donde cosas extrañas le ocurren a los universitarios.

“Difícil, ya no es lo mismo. Algo raro está pasando en la institución con las expulsiones, no puede ser que el técnico faltando pocos minutos meta a dos jugadores”, dijo Castec.

Además, el ex seleccionado nacional mostró toda su preocupación de cara al duelo ante Universidad Católica, sobre todo considerando lo mostrado ante la escuadra oro y cielo.

“Yo pensé que con esta para, la U iba a mejorar algo, pero no. Siguen de la misma manera, salvaron un poco Palacios y Morales, pero de aquí al sábado va a estar complicado, aunque Católica no viene de la mejor manera”, manifestó el otrora atacante.

“Creo que puede ser el último partido de Pellegrino en la U”

Castec, no se atrevió a dar un pronóstico de cara al Clásico Universitario, puntualmente por la inestabilidad azul, aunque en su corazón de hincha, desea a toda costa quedarse con los tres puntos.

“El clásico es difícil. Si pienso en mi época, eran diferentes a cualquier partido. Es de difícil pronóstico, pero como dicen, león herido puede que ande mejor, pero es complejo dar un resultado, como hincha debo decir que la U tiene que ganar, sí o sí”, aseveró.

Finalmente, tuvo palabras para el presente del técnico argentino Mauricio Pellegrino, quien según palabras del propio ex ariete, quizás pueda ser su último partido y por cierto, él no traspasa su cargo a los futbolistas azules.

“Me parece que podría ser su último partido, pero no hay mucha gente que pueda asumir un interinato o encontrar un entrenador a esta altura. Lo de Pellegrino me sorprende, ya que no trasunta un respeto en los jugadores“, cerró Castec.

Sandrino Castec, no se atreve a proyectar un resultado para el Clásico Universitario (Archivo)

¿Cuándo y dónde es el Clásico Universitario?

Este sábado, se llevará a cabo la edición 197 del Clásico Universitario entre la UC y la U donde ambas escuadras se juegan la chance de seguir con vida pensando en lograr un cupo a la Copa Sudamericana 2024.

El duelo se desarrollará este sábado 11 de noviembre a las 15 horas en el Estadio Santa Laura, donde los de la franja son los locales y se jugará sin público visitante.