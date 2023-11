Crack ochentero de Universidad de Chile no está ni ahí con clasificar a Copa Sudamericana: "Mejor piensen en ganar un torneo"

Universidad de Chile hizo un buen primer tiempo frente a Coquimbo Unido, pero no supo traspasar esa superioridad en el marcador y fueron los piratas quienes golpearon por duplicado en la primera fracción para liquidar el partido.

Si bien los azules lograron descontar en la recta final del partido, no fue suficiente y la U quedó relegada en el noveno lugar del Campeonato Nacional 2023 y lejos de clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

“La U se plantó bastante bien, lastima que perdió la marca en el gol. El Mono Sánchez tuvo tapadas definitorias porque de haber entrado la de Palacios y el cabezazo de Fernández podría haber sido otra historia”, analizó el icónico ‘Tincho’ Gálvez, ex jugador azul.

El ex azul, en mano a mano con Bolavip Chile, repasó a Matías Zaldivia: “El gol de Coquimbo echó a perder la confianza, el equipo se derrumbó. Lo de Zaldivia fue otro baldazo de agua fría. Qué necesidad, qué imprudencia ir a la mitad de la cancha con ese riesgo de golpear, si no lo quiso golpear, ok, pero para qué corre ese riesgo en la mitad de la cancha. Tonteras que muestran la falta de cabeza”.

Lo concreto es que la derrota de la U y la victoria de Unión La Calera dejó a la U en el noveno puesto, a dos de la clasificación a Copa Sudamericana. Incluso, si Colo Colo gana la Copa Chile o Magallanes desciende, la lista corre y ese cupo lo agarraría la UC y no la U, por ahora.

“Lo mejor que le puede pasar a la U es que respira con el descenso pero que no pase películas con ir a la Sudamericana, piensen en ganar el torneo mejor y Pellegrino yo creo que para la casa, no ha marcado cosas importantes”, remató.

La U se va al norte

En la próxima fecha, Mauricio Pellegrino y sus dirigidos deberán visitar nada más ni nada menos que Cobresal, equipo ya clasificado a la próxima Copa Libertadores y candidato serio par abajar su segunda corona.

¿Habrá nuevo técnico?

En la U aún no se deciden por Mauricio Pellegrino y es una verdadera incógnita si seguirá el 2024 en la U o si tendrán un nuevo técnico para tratar de devolver la gloria a un gigante dormido del fútbol nacional