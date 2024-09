Periodista pone las paños fríos y no cae en el alarde de muchos ante la derrota por la Copa Chile.

La U perdió el tranco triunfal que traía tras caer por la cuenta mínima ante Palestino en el Estadio Santa Laura por el duelo de revancha en la final regional de la Zona Centro Norte de la Copa Chile.

Sin embargo, los azules clasificaron y el elenco que dirige Gustavo Álvarez inscribió su nombre entre los cuatro mejores de la competencia, aunque hubo algunos cuestionamientos al partido que hizo el líder del Campeonato Nacional.

Por otro lado, hay quienes sostienen que el compromiso es de 180′ minutos y en ese sentido, lo realizado en la catedral por parte de Universidad de Chile, no puede juzgarse como algo definitivo en relación al enfrentamiento en sí.

En esa línea está Cristián Arcos. El periodista en diálogo con BOLAVIP CHILE asegura que estos últimos 90′ minutos, no se puede catalogar algo definitivo. “El resultado de Santa Laura no es evaluable en sí mismo, si no evaluable en relación a la llave”, afirmó el periodista.

Arcos:”La U tenía resuelta la llave”

En relación a lo anterior, el reconocido Tenor Escritor sostiene que los azules ganaron la llave con la goleada propiciada en La Cisterna. “Se jugó en cánones y ritmos distintos en relación a lo que había pasado, donde la U había resuelto la llave en base al primer partido”, enfatizó.

Finalmente, reafirma que lo de este lunes, no es algo para dar por sentenciado, porque ya estaba todo dicho. “El segundo partido no entra en esos parámetros, ya estaba condicionado”, cerró Arcos.

Pese a caer, la U avanzó a las semifinales nacionales de Copa Chile (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Este domingo 15 de septiembre a las 17:30 horas, Universidad de Chile recibe a Palestino por la vigesimocuarta fecha del Campeonato Primera División. El duelo, se llevará a cabo en el Estadio Nacional.