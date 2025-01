Es claro, que Universidad de Chile quiere a toda costa al delantero uruguayo, Octavio Rivero, quien tiene contrato vigente con el cuadro el Barcelona de Guayaquil de Ecuador.

Sin embargo, en la escuadra del Ídolo, se pusieron un tanto exigentes e informaciones que circulan, señalan que si la U quiere hacerse de los servicios del atacante, deberán desembolsar la suma de 3 millones de dólares, cifra que se escapa al presupuesto establecido por la dirigencia.

Esto ha hecho reaccionar a algunos históricos y uno de ellos es Marcos González, quien en conversación con BOLAVIP CHILE le cerró las puertas a Rivero, ya que es un costo muy elevado el cual, no se paga en nuestro fútbol.

“Mucho dinero para pensar en un solo jugador para lo que es el mercado chileno. Creo que hay que seguir buscando y que Gustavo Álvarez siga haciendo, lo que hizo en el 2024″, afirmó el Lobo del Aire.

Sin embargo, el campeón de la Copa Sudamericana cree que no es necesario volverse loco con refuerzos, ya que no hay parámetro respecto a lo que realmente necesitan los azules pensando en Copa Libertadores.

“La U no ha tenido esa competencia y cuando la llegue a tener, ahí recién la vamos a medir. Llevamos años sin participar, entonces no ha tenido cómo medirse”, sostuvo el ex seleccionado chileno.

Marcos González feliz por su hijo, Mateo

El lunes pasado y tras sumar algunos minutos en el amistoso a puertas cerradas ante Audax Italiano, el otrora futbolista se mostró feliz por el cometido de su hijo, Mateo, quien tuvo la oportunidad por parte del técnico Álvarez.

“Feliz pues. Que esté entrenando con el plantel, es bueno para ellos. No sabemos si viajará, por el momento son invitaciones a entrenar, pero disfrutando el día a día”, cerró Marcos González.

Marcos González, feliz por su hijo Mateo (Archivo)

¿Cuándo jugará la U la Copa de Verano 2025?

Universidad de Chile debutará el día domingo 5 de enero ante Coquimbo Unido, mientras que el sábado 11 del mismo mes, su rival será Godoy Cruz de Argentina. Todos los partidos, serán en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.