Universidad de Chile será el encargado de darle el ‘vamos’ a la Liga de Primera 2026 este viernes 30 de enero, día en que los azules deben recibir la visita de Audax Italiano en el Estadio Nacional por la Fecha 1.

Paqui Meneghini y sus dirigidos no tienen margen de error y están obligados a ser protagonistas desde el día 1, toda vez que la U no logra un título de Primera División desde ya un muy lejano 2017.

Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, cree sin dudas que la U fue el que mejor se movió en el Mercado de Fichajes: “Ahora, la U trajo buenos jugadores lo que no te garantiza formar un gran equipo, pero sí creo que fue el que mejor se reforzó”, dijo.

Paqui está obligado a ganar el torneo con la U. | Foto: Photosport

Tras cartón, le pega tremenda advertencia a Francisco Meneghini: “¿Le alcanzará esto a Paqui? Porque ahora no tiene la zona de confort de La Calera, Audax o Everton donde podía perder partidos. Acá perdiste un amistoso y tuviste que salir a tranquilizar a la gente”, agregó.

“Él sabe lo que significa la U, pero de golpe se encontró con una realidad distinta. Un amistoso de verano lo dejó tambaleando y acá no se puede permitir una derrota ni entre solteros y casados”, complementó.

Lo cierto es que Paqui Meneghini y Universidad de Chile buscarán ser protagonistas en los tres torneos locales que disputen esta temporada y, además, buscarán meterse en la fase de grupos de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

