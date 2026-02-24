Universidad de Chile no la pasa bien en la presente temporada y sigue sin saber de triunfos. La U suma tres empates y una derrota en su arranque por la Liga de Primera 2026, siendo uno de sus peores inicios en 20 años.

Aludiendo al mal momento del club, a través de Radio Agricultura, el periodista, Cristián Caamaño, confirma que el técnico azul, Paqui Meneghini, arruinó esta posición desde su llegada al club.

“No voy a temas anímicos, voy a temas futbolísticos puros, y la franja derecha de la U la destruyó Paqui. La destruyó en este año”, señaló el informante.

Cabe destacar que uno de los puntos más criticados en el juego de los azules, es la banda derecha. Tal ubicación se encuentra cubierta Nicolás Ramírez como central por derecha, por Fabián Hormazábal como carrilero y Eduardo Vargas como delantero por esa posición, quienes no han logrado mostrar su mejor versión en 2026.

“La mejor defensa de la U de Álvarez fue con Hormazábal, Calderón y Zaldivia, no con Ramírez. Paqui solamente una vez los alineó como titulares a Hormazábal y a Guerrero, que fue el primer tiempo con Audax, cuando la U, incluso con uno menos, hacia mucho daño por la derecha”, agregó Caamaño.

A Paqui Meneghini se le acaba el tiempo

El Romántico Viajero no vive un buen momento en este año, y se aleja cada vez más de sus principales objetivos. Entre los cuáles están el ser campeón y el poder dar la pelea en Copa Sudamericana.

¿Qué viene para la U?

Paqui tendrá un gran desafío el próximo fin de semana, cuando el Bulla visite a Colo Colo en el Estadio Monumental en una nueva edición del Superclásico.

En síntesis