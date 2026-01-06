Universidad de Chile avanza con todo en el mercado de fichajes. La principal urgencia del cuadro laico es contar con un nuevo goleador, por lo que ya acelera sus gestiones para cerrar a un llamativo refuerzo.

Al menos, así lo afirmó Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura. Según detalló el periodista, hay un experimentado delantero que puede viajar al país en las próximas horas.

Ese es el caso de Juan Martín Lucero. El atacante de 34 años tendría preparado su desembarco en el Aeropuerto de Pudahuel: su arribo es inminente. La cuenta regresiva ya está en marcha.

“Ojo, me dicen que va a haber un gatito suelto en el aeropuerto. Me parece que hoy día arriba (Juan Martín) Lucero“, comenzó advirtiendo el destacado comunicador radial.

En dicha línea, entregó otra noticia para los fanáticos de Universidad de Chile y lanzó: “Lo de Octavio Rivero está por caer. Si la U trae a esos tres delanteros (más Eduardo Vargas), me parece que tiene un buen plantel”.

Juan Martín Lucero sería el segundo refuerzo de Universidad de Chile. (Imagen: Fortaleza)

¿Jugará en Universidad de Chile? El 2025 de Juan Martín Lucero

Durante la última temporada, el futbolista mendocino disputó una totalidad de 51 partidos de la mano de Fortaleza. En tales enfrentamientos, marcó 11 goles y aportó con una asistencia.

Cabe consignar que mantiene contrato vigente con el elenco brasileño hasta fines de 2027. Sin embargo, todo indica que se despedirá: su sueldo es demasiado elevado para la Serie B.

En resumen: