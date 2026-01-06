Universidad de Chile avanza con todo en el mercado de fichajes. La principal urgencia del cuadro laico es contar con un nuevo goleador, por lo que ya acelera sus gestiones para cerrar a un llamativo refuerzo.
Al menos, así lo afirmó Cristián Caamaño en los micrófonos de Radio Agricultura. Según detalló el periodista, hay un experimentado delantero que puede viajar al país en las próximas horas.
Ese es el caso de Juan Martín Lucero. El atacante de 34 años tendría preparado su desembarco en el Aeropuerto de Pudahuel: su arribo es inminente. La cuenta regresiva ya está en marcha.
“Ojo, me dicen que va a haber un gatito suelto en el aeropuerto. Me parece que hoy día arriba (Juan Martín) Lucero“, comenzó advirtiendo el destacado comunicador radial.
En dicha línea, entregó otra noticia para los fanáticos de Universidad de Chile y lanzó: “Lo de Octavio Rivero está por caer. Si la U trae a esos tres delanteros (más Eduardo Vargas), me parece que tiene un buen plantel”.
¿Jugará en Universidad de Chile? El 2025 de Juan Martín Lucero
Durante la última temporada, el futbolista mendocino disputó una totalidad de 51 partidos de la mano de Fortaleza. En tales enfrentamientos, marcó 11 goles y aportó con una asistencia.
Cabe consignar que mantiene contrato vigente con el elenco brasileño hasta fines de 2027. Sin embargo, todo indica que se despedirá: su sueldo es demasiado elevado para la Serie B.
En resumen:
- Arribo inminente: “Me dicen que va a haber un gatito suelto en el aeropuerto. Me parece que hoy día arriba Lucero”, adelantó Caamaño, confirmando que el acuerdo con Fortaleza es un hecho.
- El factor salarial: El descenso de Fortaleza a la Serie B de Brasil fue clave. El sueldo de Lucero se volvió inalcanzable para la realidad del club brasileño, facilitando su salida pese a tener contrato hasta 2027.
- La dupla que viene: Además de Lucero, el comunicador aseguró que la llegada del uruguayo Octavio Rivero está “por caer”, lo que, sumado a Eduardo Vargas, conformaría un tridente ofensivo de élite para el medio local.