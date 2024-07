El mercado de pases dentro del fútbol chileno ha sido bastante austero, pero en las últimas horas ha tenido un fuerte movimiento y todo esto por el volante nacional, Charles Aránguiz, quien está en el radar de la Universidad de Chile y además, Universidad Católica podría meterse en la lucha.

Sobre esto, el periodista Cristián Caamaño tomó la palabra en Radio Agricultura y se refirió a esta situación, en la que siente que en la Universidad de Chile deben buscar con todo la vuelta del ‘Príncipe’.

“Si la U lo quiere realmente a Charles Aránguiz, tú vas con un maletín con dinero, no sé si es suficiente, pero al menos va a ser la oficial postura del club, lo que hacen los equipos serios”, comenzó señalando Caamaño.

Ante el posible interés de la UC por el ‘Bicampeón de América’, el comunicador hace un importante aviso para la U: “Aránguiz llega a firmar por la Universidad Católica y se tienen que ir el director deportivo de la U, (Manuel) Mayo, tienen que renunciar varios directores”.

Siguiendo en aquello, el panelista agrega que la Universidad de Chile no puede volver a perder a un jugador importante con uno de sus clásicos rivales, en la que recordó lo que fue el mismo caso con Mauricio Isla, quien quiso llegar a la U, pero terminó en la UC.

Aránguiz es el deseo de la U | Foto: Photosport

“A Sartor se le perdonó lo de Isla, porque en la U había un quilombo y en Sartor decían ‘no va a andar Isla’, por suerte, terminó mal lo de Isla en Católica, porque así evitaba un papelón”, apuntó.

Finalmente, Caamaño también pone en la mesa lo que fue el tema de Eugenio Mena, quien también terminó retornando al fútbol chileno, pero a vestir la camiseta de la Universidad Católica, algo que avisa a la U que no puede pasar con Aránguiz, ya que sería un tremendo papelón del club, en el cuál siente que muchas cabezas deberían rodar.

“Perdieron a Mena, Mayo fue a Buenos Aires muchas veces a tratar de convencer a Mena y ya le tenía lavado el cerebro que iba a Católica, desde la oficina de representación, pero Aránguiz no, Aránguiz es un símbolo de la U, no se le puede escapar a los directores ni a Mayo, ni al presidente. Aránguiz llega a Católica y tienen que renunciar de Mayo hacía arriba, ojalá sea un rumor y que Católica no se les meta en la ecuación, porque ya les robó a Isla y a Mena, no vaya hacer cosa que porque están durmiendo la siesta de 48 días en Azul Azul se les vaya Charles Aránguiz”, cerró.