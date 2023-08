Siguen los coletazos tras la decisión del técnico de Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino, de entregar la titularidad del arco de la U a Cristopher Toselli, en desmedro de Cristóbal Campos Véliz.

Sobre estas modificaciones, se refirió el periodista Cristián Caamaño, quien en Deportes en Agricultura, explicó que los cambios que plantea en esta ocasión el estratega azul, responden a una necesidad de volver a los triunfos, ya que de no conseguirlo ante Unión La Calera este viernes, moralmente llegarán por el suelo ante Colo Colo, la próxima semana.

“Más allá de los cambios, uno imagina que Pellegrino entiende la urgencia que tiene de resultados. Más allá de jugar bien o mal, la U no puede pasar otro resultado sin ganar y si no gana, llegaría moralmente muy mal al clásico de la próxima semana”, señaló el panelista.

Sobre la modificación de darle la titularidad a Cristopher Toselli, el comunicador añadió que es muy probable que no hayan visto bien al canterano golero de la U y que con el ex mundialista, busca la experiencia en instantes como este.

“Yo creo que recurre a la experiencia de Toselli, no es que Campos lo pierda por rendimiento. Creo que en este caso, lo de Pellegrino pasa más por dar tranquilidad a una posición donde está muy cuestionado Campos. Recordemos que a principio de temporada, Cristóbal tuvo algún problema, lo manifestó públicamente, tuvo que abandonar la pretemporada y quizás toda esta situación de la U lo tiene un poco tenso y alterado”, aseveró en la 92.1 FM.

A su vez, enfatizó que es muy probable que el preparador de arqueros de su cuerpo técnico, Gustavo Campagnuolo, haya influido en la decisión. “Quizás lo que ve Pellegrino desde esa posición es que necesita un arquero que transmita seguridad, tranquilidad y Campos no lo está dando. Recordemos que su ayudante es un recordado ex arquero del fútbol argentino, (Gustavo) Campagnuolo, y ahí no es solo una decisión de Pellegrino. Acá tiene que ver mucho lo de su ayudante, quien no solo ve el tema arqueros, si no que lo táctico, el tema del día a día y seguramente fue una conversación que debió tener Pellegrino con Campagnuolo”, enfatizó.

Finalmente, instó al ex Universidad Católica a sacar a relucir su liderazgo del cual, tanto se habla en la interna de los azules. “Muchos hablan del gran liderazgo que ha ejercido Toselli fuera de la cancha, bueno, llegó el momento en que de pronto aparezca en el momento más delicado de la temporada, justo antes de un Superclásico y con la necesidad de ganar”, cerró Caamaño.

Toselli tendrá su primera titularidad en el arco de la U (Photosport)

¿Cuáles son los números de Cristóbal Campos en la temporada 2023?

Inamovible hasta ahora para Mauricio Pellegrino, el portero vive su primera temporada completa como el golero titular de Universidad de Chile y así lo reflejan los números, donde se señala que Campos Véliz ha jugado todos los partidos de la temporada. Es decir, los 21 del Campeonato Nacional y los dos de Copa Chile.

Salvo, los segundos 45′ minutos del duelo ante Deportes Copiapó en Valparaíso, en el cual se lesionó y fue reemplazado por el propio Toselli, el canterano ha jugado 23 encuentros con 26 goles en contra, de los cuales, 13 se los han marcado en las seis fechas que van de la segunda rueda.

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Unión La Calera?

En la U quieren volver a los triunfos y al menos, este viernes 25 de agosto desean lograrlo ante Unión La Calera a partir de las 18 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar en duelo válido por la fecha 22.