Cristián Caamaño le pone la soga al cuello a Gustavo Álvarez por el fichaje de Luciano Pons: "La U le pasará factura al DT si no responde"

Luciano Pons ya se encuentra en territorio nacional y tiene todo encaminado para transformarse en el nuevo delantero de Universidad de Chile, situación que debería quedar aprobada una vez que pase los exámenes médicos y sea oficializado por el conjunto azul.

De esta manera, Gustavo Álvarez se salió con la suya y logró al delantero que él pidió para la presente temporada, en donde los azules tienen la obligación de volver a pelear el Campeonato Nacional como la historia de la U manda.

Cristián Caamaño, periodista de Deportes en Agricultura, se refirió a la llegada del ex jugador del DIM de Colombia y trajo a colación unos fichajes recientes de Universidad de Chile que no resultaron precisamente.

Caamaño le puso presión a Álvarez por Pons. | Foto: Photosport

“De los últimos extranjeros que llegaron a la U, Nery Domínguez era el capitán de Racing y no pasó nada, Ojeda titular en Rosario Central y tampoco”, recordó Caamaño sobre los dos jugadores argentinos.

Para el comunicador, Pons es toda del nuevo DT azul: “Acá es una apuesta a todas luces de la U y la U le cree al técnico, porque el técnico podría haber dicho ‘tengo esta carta’ y la U le podría haber dicho ‘se nos cayó Holgado, pero tenemos a este jugador con mejor curriculum, con números más regulares a lo largo de su carrera’”, dijo.

“No compadre, me la juego a ojos cerrados, tráiganmelo, este me va a responder. La U le pasará la factura a Álvarez si no responde porque esta es toda del entrenador”, complementó el periodista en el cierre poniéndole presión máxima al nuevo estratega de Universidad de Chile.

La carrera de Luciano Pons

Aragua FC, Flandria, San Martín de Tucumán, Banfield y el Deportivo Independiente Medellín son los clubes que Luciano Pons ha defendido en su carrera como futbolista profesional.