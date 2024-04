El periodista de Radio Agricultura le tiró las orejas al canterano azul por no saber leer qué necesitaba el partido en su ingreso.

Cristián Caamaño le tira las orejas a Lucas Assadi por no saber interpretar su ingreso en la U: "Pensó que tenía que hacer goles maradonianos"

Universidad de Chile se lamentó no haber podido obtener los tres puntos ante Coquimbo Unido, club que encontró el empate en los minutos finales y le amargó la fiesta a los 45 mil espectadores que llegaron hasta el Estadio Nacional.

Cristián Caamaño, periodista de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, analizó en frío lo que dejó el empate azul ante los piratas y cuestionó una decisión por parte de Gustavo Álvarez en el segundo tiempo ante Coquimbo.

“Puedes sacar a Guerrero, a chicos que no están acostumbrados a resolver situaciones, pero a tu mejor delantero no lo puedes sacar”, dijo en relación a Leandro Fernández, quien fue sustituido en la segunda fracción.

Cristián Caamaño le pegó a Assadi por su ingreso ante Coquimbo. | Foto: Photosport

Por otro lado, Caamaño le tiró las orejas a Lucas Assadi por no saber interpretar su ingreso en la U: “El ingreso de Assadi no le dio a la U lo que buscaba, que era tener la pelota en control, hacer mover al equipo. Él pensó que cada vez que tenía la pelota, tenía que hacer un gol maradoniano y no, hay que hacer jugar al equipo”, apuntó.

“Claro, entra en una posición más adelantada que Marcelo Díaz o Federico Mateos, pero él tenía que bajarle el ritmo al partido y hacer jugar la equipo, y no lo hizo. Pensó que cada vez que tenía el balón tenía que resolverlo y ahí la U se fue enredando”, complementó.

Lo concreto es que, pese a la decepción del empate, la U se mantiene como el único líder del Campeonato Nacional 2024 con 20 puntos y mirando de lejos a Deportes Iquique, su más cercano perseguidor con 16 unidades.

El próximo encuentro de Universidad de Chile

La U volverá al ruedo el próximo domingo cuando, a las 3 de la tarde, deba visitar a Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2024.