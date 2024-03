Universidad de Chile dio un golpe a la historia en el fútbol chileno y puso punto final a lo que era su extensa mala racha contra Colo Colo, en la que los ‘Azules’ vencieron por la cuenta mínima a su archirrival y sumaron tres puntos importantes en el Estadio Monumental.

Tras lo que fue este compromiso, el periodista Cristián Caamaño analizó lo que fue el desempeño del equipo de Gustavo Álvarez, en la que glorificó el gran rendimiento de los refuerzos de la U para este partido, en la que partió destacando el encuentro de Fabián Hormazábal.

“Los cuatro del fondo ayer estuvieron muy bien, Hormazábal, para ser sus primeros partidos, hay que tener personalidad, era su primer Superclásico y es para destacar muchísimo, no la tenía fácil porque se le cargaba Palacios, le cargaba Wiemberg, se hablaba de un Colo Colo mucho más profundo en esa parte porque se cargaba Palacios”.

“De hecho la U hace una innovación y pone a Ojeda casi a un stopper por la derecha y dejando a Franco Calderón como libero, porque temía que Palacios ocupara ese pasillo interno”, fueron las primeras palabras de Caamaño.

Caamaño aplaude el el rendimiento de estos jugadores en la U | Foto: Photosport

Siguiendo en estos elogios, el comunicador repartió buenas palabras para otro de los refuerzos, el defensor argentino Franco Calderón, de quien consideró que tuvo un excelso compromiso, ganando todos sus duelos y confesando que ganó muchos bonos de consolidación en la U.

“Muy bien Zaldivia, bien Calderón para ser su primer Superclásico, no perdió un mano a mano, podrá ser rustico, pero el tipo ayer fue de esos zagueros. Tu dices ayer Calderón o Zaldivia y te quedas con Calderón, no cometió errores en la salida, creo que Calderón ayer ganó chapa de refuerzo“, explicó.

Finalmente, Caamaño repartió buenas palabras para Maximiliano Guerrero, de quien se mostró gratamente sorprendido por el rendimiento del ex Deportes La Serena en este Superclásico, en donde vio a un jugador muy comprometido y con mucha personalidad en este duelo ante Colo Colo.

“Maxi Guerrero, me cuadró con él también, son chicos que hay que mostrar personalidad en el Monumental, hay que cargar con ese fantasma, hay que cargar con una historia de que jugadores con mucho más currículum no supieron tirarla sobre la mesa, por eso me quedó con estos tres tipos, que sin tener historia en el club, demostraron estar a la altura del club en un Superclásico”, cerró.

¿Cuándo es el próximo partido de la Universidad de Chile?

El conjunto azul se verá las por la quinta fecha del Campeonato Nacional ante O’Higgins de Rancagua, el cuál se disputará este sábado 16 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional.