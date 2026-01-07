Universidad de Chile se encuentra haciendo la pretemporada bajo las órdenes de Francisco ‘Paqui’ Meneghini, flamante nuevo entrenador de los azules quien llegó hace un par de días para reemplazar a Gustavo Álvarez.

De momento, el cuadro azul solo cuenta con Eduardo Vargas como refuerzo para la temporada 2026. Por otro lado, se han producido varias salidas siendo la última -a espera de confirmación- la de Matías Sepúlveda a Lanús.

La salida del ‘Tucu’ no sería la única según informó el periodista Cristián Caamaño en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “Lo que quedó resuelto es que Sebastián Rodríguez, el ‘Bigote’ después de seis meses adiós, fuera”, dijo.

Bigote se va de la U. | Foto: Photosport

Por otro lado, Caamaño asegura que la salida del ‘Bigote’ abre paso a una incorporación para la U: “Le va a dar paso a Lucas Romero, un volante paraguayo que la secretaría técnica lo tenía asegurado hace mucho tiempo”, agregó.

“Él no puede llegar hasta que no se le encuentre club a Rodríguez ya sea para desvincularlo o mandarlo a préstamo, algo que debería ocurrir hoy”, complementó su información en el cierre Caamaño.

Ahora, es cosa de tiempo para que haya un comunicado oficial de Universidad de Chile con la salida de Sebastián Rodríguez y, de esa manera, poder anunciar a Lucas Romero como nuevo refuerzo azul.

