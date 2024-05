Cristián Caamaño y la gran carencia de Universidad de Chile: "No tiene un Zavala"

Universidad de Chile sigue despertando dudas en el torneo local. Luego de empatar ante Ñublense, el equipo de Gustavo Álvarez se complicó en la cima de la tabla de posiciones y ello tiene una explicación para Cristián Caamaño. Según indicó el periodista, el cuadro azul carece de hombres de jerarquía.

Así lo explicó en conversación en los micrófonos de Radio Agricultura. Para él, es innegable que el conjunto universitario elevó su rendimiento ante los chillanejos, pero que con eso no le alcanza. Aseguró que la U debe buscar nombres de jerarquía: lo comparó con el caso de Cristián Zavala en Colo Colo.

“Hubo una mejora, porque las producciones futbolísticas no habían sido acordes a la primera parte del campeonato. A partir de ahí, uno puede aferrarse. La cosa es que cuatro fechas hasta antes del Clásico Universitario, él apeló mucho al coraje del plantel para revertir situaciones”, indicó.

“En definitiva, a la U le está faltando jerarquía, ese jugador distinto que desgraciadamente no lo tiene. El sostén colectivo no le permite romper equipos rivales, ser desequilibrante. Esa figura que Colo Colo tiene con (Arturo) Vidal o Zavala, Universidad de Chile no la tiene”, añadió.

Universidad de Chile no tiene jerarquía

Para cerrar, el periodista repasó las figuras que podrían emular dicho trabajo en la U. A pesar de que los focos apuntan hacia la delantera de los azules, cree que ahí tampoco hay mayor peso. ¿Será el criterio para contratar de cara al segundo semestre?

“Uno puede decir (Leandro) Fernández, pero toma demasiadas decisiones mal como para ser ese jugador determinante. A la U le está faltando ese jugador que en un momento fue (Maximiliano) Guerrero o el mismo Fernández. La U está sintiendo el peso de haber sido líder”, cerró.

Cuándo juega la U

El siguiente partido de la U será ante Everton el domingo 2 de junio. Se jugará desde las 12:30 horas en el Estadio Sausalito.