Este sábado, Universidad de Chile se enfrentará a Universidad Católica en duelo correspondiente a la Copa de Verano que se desarrolla en la ciudad de Coquimbo, tal cual se realizó en 2023.

El duelo será el primer Clásico Universitario de la temporada y si bien se enmarca en la realización de un encuentro de carácter amistoso, ambas instituciones conllevan gran interés a nivel nacional.

Y es eso, precisamente, lo que a veces ha llevado a sus jugadores ha tomar drásticas posturas e incluso por redes sociales. Uno de ellos es el delantero de la UC, Nicolás Castillo, quien siempre saca a relucir su amor por la franja y a veces, a niveles totalmente fuera de lo habitual.

Uno de los afectados en su momento fue el propio arquero Cristopher Toselli, ex compañero en los cruzados y en la propia selección chilena, quien lo criticó cuando firmó por Universidad de Chile.

En Instagram, el atacante publicó en su momento “un hombre puede cambiar de mujer, pero no de equipo de fútbol“, frase célebre del ex escritor Eduardo Galeano en directa bronca con Toselli.

La respuesta de Castillo a Toselli el año pasado (Instagram)

Toselli le responde al Nico Castillo

Este jueves en conferencia de prensa, el golero estudiantil fue consultado respecto al reencuentro con Castillo y si le hacen eco esas palabras publicadas hace algún tiempo.

“No es relevante, la verdad. No he pensado, a Nicolás le tengo el mayor respeto, me da gusto que haya vuelto a jugar y nos saludaremos como ex compañeros. No va más allá”, expresó el entretubos azul.

Toselli y Castillo durante el paso de ambos por la UC (Archivo)

¿Cuándo debuta la U en la Copa de Verano 2024?

Este sábado 27 de enero ante Universidad Católica, los azules se estrenan en el certamen dela ciudad de Coquimbo. El duelo se jugará a las 20 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.