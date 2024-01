Tras el estreno de Universidad de Chile en cancha con la victoria por cuatro goles a cero ante Unión Española, el mundo azul se generó expectativas respecto a lo mostrado por el equipo de Gustavo Álvarez.

Y no son pocos quienes señalan que la U debe ir por el premio mayor en esta temporada 2024, es decir, volver a pelear el campeonato esquivo desde hace algunas temporadas.

Para Cristopher Toselli, la situación es clara y señala que si bien hay que ir con mucha calma, es necesario reconocer que la exigencia para este año debe ser aún mayor, que de eso no cabe duda.

“Hay que ser cautos, ir partido tras partido y ni siquiera ha comenzado el torneo. Pero nuestra vara tiene que ser mucho más alta que los años anteriores, en los equipos grandes te exigen salir campeón, no hay otro discurso”, dijo el portero.

No obstante, sabe que hoy por hoy solo se debe pensar en Universidad Católica. “Pero no hay que desviar la mirada, porque nuestro foco hoy es la Católica, estamos a 20 días del inicio del torneo y vamos paso a paso, pero sabemos la exigencia que tenemos, lo tenemos claro”, afirmó el ex mundialista.

Cristopher Toselli: “Los refuerzos que llegaron son calados”

Además, el entretubos hizo un análisis del actual plantel y que en base a eso, se puede soñar con pelear arriba durante la exigente temporada y que por cierto, mejorar la imagen mostrada en los últimos años.

“Sabemos que tenemos que mejorar, sin duda. Es la exigencia de este club, tenemos un gran plantel, los refuerzos fueron calados donde en sus clubes fueron anteriores. También llegó Marcelo que representa al club de la mejor forma posible y un entrenador que viene de salir campeón”, reveló el deportista.

Finalmente señaló que “hay expectativa, sí, estamos claros, pero nuestro foco es el sábado independiente de lo que se diga afuera”, concluyó Toselli.

Toselli reconoce la gran expectativa 2024 (Photosport)

¿Cuándo debuta la U en la Copa de Verano 2024?

Este sábado 27 de enero ante Universidad Católica, los azules se estrenan en el certamen dela ciudad de Coquimbo. El duelo se jugará a las 20 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.