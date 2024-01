La salida de Cristóbal Campos sigue siendo todo un tema en Universidad de Chile, toda vez que el conjunto azul decidiera rescindir el vínculo con uno de los arqueros con más proyección en el fútbol chileno.

‘Campitos Compadre’ no seguirá en el cuadro azul y deberá buscar club para la presente temporada, aunque las denuncias de violencia intrafamiliar en su contra hacen pensar que aquello no será muy fácil de conseguir.

Si faltaba la reacción de alguien era la de Cristopher Toselli, compañero de puesto en Universidad de Chile quien en El Deportivo del diario La Tercera rompió el silencio y se refirió a la salida del ahora ex jugador del cuadro laico.

Toselli reaccionó a la salida de Cristóbal Campos en la U. | Foto: Photosport

“Me llamó la atención. Con Cristóbal tuvimos una relación bastante buena, de mucho respeto. Espero que tome un nuevo rumbo, porque tiene muchas condiciones. Pasó por momentos duros en la U y respondió en esa época”, dijo Toselli.

Consultado sobre si aconsejó o no al portento azul antes de su partida de Universidad de Chile, Toselli fue enfático en señalar que “Yo no me siento una persona que deba andar aconsejando”, aportó el ex Universidad Católica.

Ante la consulta que cuenta con más experiencia que Campos, Toselli añade: “Sí, pero yo trato de mostrarlo en el día a día con mi forma de ser. Si eso le llama la atención a la gente y lo toma, buenísimo. Pero sí le mandé un mensaje para saber cómo estaba y deseándole lo mejor”, remató en el cierre quien esta temporada deberá batallar con Gabriel Castellón por la titularidad del arco azul.

El paso de Cristóbal Campos por Universidad de Chile

Cristóbal Campos se puso la U en el pecho en 53 oportunidades entre Copa Libertadores, Campeonato Nacional y Copa Chile. El portero recibió 60 goles en contra y dejó la valla en 0 en 15 oportunidades.