Este sábado Universidad de Chile jugó dos partidos amistosos con Unión La Calera en el Centro Deportivo Azul preparando lo que será su duelo ante O’Higgins por la Copa Chile.

Una sensible baja que tuvieron los azules hoy y que también tendrán proyectando el duelo ante el Capo de Provincia, será la de Lucas Assadi, el que está en la selección chilena para los tres amistosos de la Roja ante Cuba, República Dominicana y Bolivia.

Respecto al 10, hay un tema no menor, y es que el volante no ha tenido descanso en todo el semestre puesto que en enero fue al Sudamericano sub 20 y ahora le tocó el microciclo primero, y ahora los partidos.

Al respecto, Cristopher Toselli se refirió a esto bajándole el perfil al tema. “Yo cuando era chico me pasó lo mismo, ir a la selección chilena es lo más lindo y más cuando uno es joven las vacaciones pasan a segundo plano, que disfrute y aprenda porque va a estar con jugadores de calidad”, aseguró.

El portero además se refirió a Darío Osorio. “Lo veo tranquilo, desconozco lo que vaya a pasar con su futuro, hoy es de la U y está enfocado en rendir, se está entregando al 100%, debe estar tranquilo porque es un excelente jugador”, indicó.

En una actividad realizada por Adidas en el Parque Arauco, el golero hizo un análisis de lo vivido por los azules en la primera rueda. “Dentro de todo hicimos un buen torneo, sé que los torneos pasados no fueron buenos y no eran lógicos para la U, que siempre pelea los campeonatos. Creo que mantuvimos una regularidad, nos hubiera gustado terminar más arriba, pero nos pesó no ganar en las últimas fechas”, cerró Toselli.