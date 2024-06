El nombre de Lucas Aveldaño no quedó muy marcado ni en el fútbol chileno ni en Universidad de Chile, toda vez que el defensor central de los argentinos tuvo un discreto paso por una Universidad de Chile que no se encontraba en la cancha.

Fue en la temporada 2019 que el trasandino llegó al conjunto azul, un año turbulento para Chile y el balompié criollo, donde no se pudo terminar un torneo en que Universidad de Chile hacía agua por todos lados.

Aveldaño fue criticado en su paso por la U. | Foto: Photosport

Pese a que en lo futbolístico no fue lo mejor, Aveldaño de igual manera no olvida su paso por el CDA y agradeció en diálogo con AS: “Estuve en Santiago y en Iquique, y en ambos sitios me hicieron sentir súper acogido. No me costó adaptarme, me llevé muy buen con la gente, así que siempre estaré agradecido de Chile, de la U y de Iquique”, dijo.

“No soy de ver partidos, pero siempre miro los resultados. Justamente la U e Iquique habían arrancado con todo, así que estaba pendiente. Cuando yo estuve, la U no pasaba por un buen momento, pero bueno, todo se equilibra y mejora. Cuando aparecen resultados positivos, las cosas son más fáciles de llevar”, comentó sobre la actualidad azul.

Ahora, Lucas Aveldaño está dedicado a otras disciplinas deportivas, pero lo que seguramente no podrá dejar atrás fue su marcado paso por la U en donde si bien el equipo no acompañó, siempre sintió el respaldo y el apoyo de la fanaticada azul.

Los números de Lucas Aveldaño en la U

El central argentino estuvo el 2019 con los azules y alcanzó a disputar 21 compromisos con la U sin poder dejar mayor huella en una defensa que tambaleaba partido a partido.