Tras innumerables dolores de cabeza, finalmente todo apunta que la final de la Supercopa entre Universidad de Chile y Colo Colo se llevará a cabo este sábado 25 de enero, en el Estadio La Portada de La Serena.

Para la ocasión, autoridades y Carabineros de Chile le exigieron a la ANFP cumplir con ciertos requisitos, donde uno de ellos es que ninguno de los dos clubes, concentrara ni en la ciudad serenense ni en Coquimbo.

Ovalle, es la elegida y tras un sorteo, donde la U sacó cierta ventaja, eligieron el Casino & Resort, que desde el punto de vista logístico, entrega mayores facilidades que la otra alternativa, el Hotel Limarí, donde alojarán los albos.

Situación que tiene muy molestos a los de Macul, quienes ya emitieron un reclamo formal por este escenario y que desde luego, reacciones ya se han dejado en manifiesto.

Una de ellas fue la del ex jugador de los laicos, Martín Gálvez, que en diálogo con BOLAVIP CHILE dio cuenta de su parecer ante la molestia de la gente del Cacique. “Primero, Tongoy era mejor opción que Ovalle y que cualquier otra. Segundo, ¿Ya están llorando otra vez?”, afirmó el otrora jugador.

El Hotel Limarí, donde Colo Colo concentrará en Ovalle (Archivo)

Tincho Gálvez: “No que son el equipo del pueblo…”

Ahondando en lo anterior, el recordado Tincho trató a los albos de mediocres y revivió, las polémicas respecto a los arbitrajes que suelen ayudar a los albos.

“La mediocridad abunda. Los buenos equipos van a todas y sin reclamar. Que elijan cualquier árbitro, el que sea los va a ayudar. Es un asunto histórico que no les puede fallar”, apuntó.

Fue ahí, cuando el ex futbolista repasó a los de Jorge Almirón y compañía “¿Y no que eran el equipo del pueblo? Ahora si no tienen lujo, ¿Se molestan?”, enfatizó el ex crack.

Martín Gálvez le da en el suelo a Colo Colo (Archivo)

Finalmente, les mandó una invitación muy particular. “Que los del Colo demuestren humildad y se queden en casas de albos. Eso demostraría que son del pueblo”, cerró Martín Gálvez.