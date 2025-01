Universidad de Chile comienza a alistar sus últimos detalles para la temporada 2025. Luego de vencer a Godoy Cruz, el cuadro azul enfrentará a River Plate y cerrará su preparación para sus próximos desafíos.

Ante dicha situación, los históricos del club comienzan a sacar conclusiones. Por ejemplo, Martín Gálvez se la jugó con el mediocampo que debe alinear Gustavo Álvarez a lo largo de la campaña.

Lo curioso: Tincho no incluyó a ningún refuerzo. Para él, no hay duda alguna de quiénes deben ser los volantes estelares de aquí en más. ¿Qué pasa con Javier Altamirano y Gonzalo Montes? Deberán luchar desde atrás.

“El juego estuvo muy bien controlado por (Marcelo) Díaz y (Charles) Aránguiz con (Israel) Poblete aportando el despliegue, el ida y vuelta. Con (Maximiliano) Guerrero y el Tucu (Sepúlveda) con las bandas”, comentó a BOLAVIP CHILE.

En dicha línea, destacó al portador de la camiseta número 8 de los azules. Para el retirado entrenador, lo realizado por Poblete terminó siendo fundamental en la última temporada.

“Tal vez no con el talento habilitador del ’10’ tradicional, que tienen una mirada imaginaria desde antes y son capaces de sorprender al medio mundo con esos pases filtrados o habilitaciones precisas”, lanzó.

“No lo tiene Poblete, pero sí me parece que fue un buen complemento para la edad de Díaz y Aránguiz”, agregó sobre el mediocampo azul.

Los refuerzos de Universidad de Chile

Finalmente, Vaccia le envió un mensaje a los nuevos volantes del cuadro azul. Mientras Gonzalo Montes ya debutó con los azules, Javier Altamirano debería ser oficializado en los próximos días.

“Yo no me movería de esos tres. Por lo tanto, no me atrevería a integrar en esa mecánica que ha funcionado bien, ni a Altamirano ni a Gonzalo Montes”, expresó.

“Hasta que muestren qué es lo que le pueden aportar al equipo y va a depender de lo que Álvarez quiera como funcionamiento creativo”, cerró.