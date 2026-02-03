Universidad de Chile se aleja del mercado de fichajes, pero no por ello detiene sus negociaciones. ¿Qué pasó? Una figura del conjunto estudiantil despierta tensión por su futuro.

Es que en abril de 2026, puede dejar la institución al no renovar su vínculo. Por el momento, su caso se mantiene en incertidumbre y genera dudas en la cúpula laica. Esa es la situación de Ignacio Vásquez.

Según la información recabada por BOLAVIP Chile, la promesa de 19 años aún no firma su extensión y ello levanta una compleja incógnita: ¿Continuará en el club por un tiempo más?

Si bien es apuntado como uno de los encargados de cumplir con el minutaje sub-21 (dijo presente en el estreno ante Audax Italiano), tendrá que estampar su sello para mantenerse en la escuadra universitaria.

A dos meses del plazo fatal, Ignacio Vásquez entrena con normalidad en el Centro Deportivo Azul y se alista para sumar participación: ya piensa en el viaje a Talcahuano.

Ignacio Vásquez no ha renovado con Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Los números de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile

Durante la última temporada, el jugador en cuestión disputó una totalidad de cuatro compromisos. En dichos enfrentamientos, no logró anotar goles, pero aportó con una asistencia.

En esta campaña, sumó minutos en el debut oficial por la Liga de Primera 2026. Si el plan marcha acorde a la perfección, será el juvenil con mayor presencia en el plantel profesional.

En resumen: