Vicente Fernández será el nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. El lateral izquierdo proviene desde Talleres de Córdoba por una temporada con opción de compra según confirmó Bolavip Chile. Sin embargo, un aspecto no menor es la situación física del “Bigote”, quien a mediados de marzo fue intervenido de meniscos.

El jugador está en la parte final del proceso recuperativo según contó a Bolavip desde Córdoba, Federico Nievas, periodista de Radio Play, entregó sabrosos detalles sobre la forma física del que será nuevo futbolista de la U.

“El jugador está en la etapa final de su recuperación y todavía no entrena de manera normal con el equipo hasta hace un par de días. La verdad, no va a llegar a ponerse la camiseta de inmediato. No es que vaya a llegar y que si Pellegrino quiere ponerlo podrá hacerlo, no. Va a tener que ponerse a punto y calculo que para el mes que viene podrá hacerlo (…) En septiembre ya podría ser considerado para jugar los partidos”, explicó el comunicador.

Eso no es todo, Nievas ratifica que “Fernández ya está sobre el final de la recuperación y habrá que ver en lo futbolístico, ya que también es una incognita acá también en Talleres. No se sabe mucho sobre eso“.

Vicente Fernández fue operado en mayo de meniscos y aún está en la etapa de recuperación (Photosport)

¿Error en la opción de compra?

Nievas estuvo en Chile en la gira que hizo Talleres de Córdoba donde enfrentó a la U y también a la Universidad Católica. El comunicador radial es suspicaz por la forma en que se hace el préstamo, ya que le genera ruido el tema de la opción de compra siendo que el jugador fue adquirido hasta fines de 2026 desde Palestino.

“La dirigencia lo libera para dejar un cupo de extranjero, ya que está negociando con 2 jugadores colombianos (…) Lo que ahora entra en duda y que por ahí es lo que se cuestiona de esta negociación es por qué Talleres lo suelta con opción de compra. Si rinde en la U de Chile se queda allá y no sería bueno la negociación por el ciento por ciento del pase“, agrega Nievas.

Para Nievas hay varios cabos sueltos en la negociación y aún no se explica bien la salida de Fernández a la Universidad de Chile.

“Me parece raro desde ya el tema de la contratación. Acá, en Córdoba aún no trascendió nada y por qué la U de Chile lo buscaría en ese caso. Es un buen valor, es un buen jugador, pero está lesionado y en Talleres no jugó, salvo por las referencias que tenían de Palestino. No se ve mucha explicación desde acá”, terminó. Desde el 6 de marzo que Fernández no juega en Argentina tras su lesión.