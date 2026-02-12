Universidad de Chile necesita de todas sus figuras para enmendar el camino en la Liga de Primera 2026. Es por ello que ha generado sorpresa que uno de los jugadores del plantel profesional aún no sume participación.

¿De quién se trata? Retornó de préstamo y asomaba como una pieza importante para el esquema de Francisco Meneghini en esta temporada. Evidentemente, no ha cumplido con tal expectativa.

Ese es el caso de Bianneider Tamayo, que no se ha estrenado en esta campaña con el conjunto estudiantil. Según se indicó en La Magia Azul, su ausencia en el certamen local se debe a un motivo en específico.

“Me dijeron que no habían quedado contento con la vuelta de Bianneider Tamayo. Físicamente no volvió bien de las vacaciones“, comenzó señalando el periodista Cristopher Antúnez.

Luego, agregó: “No llegó apto para la competencia y estaba en Venezuela cuando ocurrió lo de (Nicolás) Maduro. Quedó atrapado en Caracas, tuvo que salir por Colombia, una larga travesía”.

Bianneider Tamayo no ha sumado minutos con Universidad de Chile en 2026. (Imagen: Club Universidad de Chile)

El motivo que tiene a Bianneider Tamayo fuera de Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador hizo hincapié en la carencia más relevante del seleccionado venezolano: trabajar físicamente a la par del resto del equipo. Le está costando caro.

“No se presentó el día que llegaron sus compañeros, él se sumó después“, concluyó el reportero especialista en Universidad de Chile.

