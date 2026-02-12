Universidad de Chile tiene que trabajar a toda máquina bajo las órdenes de Francisco Meneghini. El entrenador argentino no la pasa bien en el conjunto estudiantil, por lo que afina sus movimientos para elevar el nivel del plantel.

Ejemplo de ello: confirmó un nuevo duelo amistoso ante un elenco de Primera B. Sin mayores preámbulos, el DT del cuadro azul ratificó su modelo para intentar sacar la mayor cantidad de conclusiones sobre sus dirigidos.

En conferencia de prensa, reveló que su equipo se medirá ante San Luis de Quillota. ¿Cuándo será? El sábado 14 de febrero, es decir, tras la visita a Palestino por la Liga de Primera.

“Son muy importantes para mí los partidos amistosos, no solo los amistosos oficiales, como fue el de Universitario por la noche, sino que al otro día tambien jugamos un partido a la mañana”, lanzó.

“Hicimos lo mismo con el partido con Santiago Wanderers, hicimos lo mismo al otro día del partido con Audax Italiano y vamos a hacer lo mismo ahora este sábado con San Luis“, agregó.

Francisco Meneghini reveló que Universidad de Chile enfrentará a San Luis de Quillota. (Imagen: Photosport)

Los amistosos de Universidad de Chile

Finalmente, Paqui Meneghini explicó la relevancia de tener este tipo de desafíos, incluso con el certamen local en marcha. Es su plan para salir cuanto antes del chaparrón.

“Todo el tiempo los vamos viendo competir. Si bien es un partido amistoso, es una exigencia mayor a un entrenamiento y me permite a mí ir viendo cosas“, reflexionó.

“Sin ir más lejos, el partido de Diego Vargas con Huachipato fue correcto para ser su debut y nos apoyamos mucho en lo que habíamos visto en los amistosos“, cerró.

