Universidad de Chile sigue sumando problemas en lo que es su inicio de torneo, en donde los ‘Azules’ cosecharon otro duelo sin saber de victorias tras lo que fue su igualdad sin goles ante Palestino en La Cisterna por la tercera fecha del fútbol chileno.

Tras este duelo, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en Radio ADN para comentar sobre la gran polémica de este partido, el gol anulado a la Universidad de Chile por parte del cuerpo arbitral, en la que el comunicador quedó indignado por la resolución del VAR.

“Demasiado tiempo, es demasiado tiempo, en este juego es muchísimo. La jugada es muy larga, esto en la Premier me parece que esto es gol”.

“Si no llamaba el VAR, no pasaba nada, Palestino no habría reclamado, porque es una jugada muy larga, son 30 segundos entre la acción que se le cobra a Zaldivia y el gol luego del error de Zanahoria Pérez, entonces ahí es donde digo que los árbitros deben estar más futbolizados”, partió señalando Díaz.

Díaz no quedó conforme con la decisión del VAR | Foto: Photosport

Siguiendo en aquello, el ‘Tenor del Pueblo’ deja más que claro que esta misma jugada en la Premier League no se considera, a pesar de lo que diga el reglamento, ya que pasan muchos segundos de una acción a otra.

“En la Premier el VAR no llama, en una acción así después de 30 segundos, que tampoco fue una acción de una falta, es muy distinto una falta que por esa jugada no pudo seguir, acá fue una pelota que da en la mano, el jugador va desequilibrado y la jugada es larguísima”.

“Es una acción extrema del VAR, creo yo, al VAR le falta barrio yo creo, le falta fútbol al VAR, en la Premier no va a llamar el VAR, en la Liga Italiana tampoco, en la Liga Argentina o la Brasileña tampoco, es una jugada muy larga, pasaron muchas cosas”, declara.

Finalmente, Díaz apunta a que si bien dentro del reglamento esta acción pudo haber estado bien anulada, deja en evidencia que a la gente del VAR le falta sensibilidad futbolística a la hora de tomar decisiones de este tipo, los que terminan siendo determinantes.

“Si vamos al reglamento, en la letra del reglamento está bien, se ve la mano y lo llaman, el tema es futbolístico, el VAR enreda al árbitro, se retrotrae 30 segundos, entre la acción de Zaldivia y el momento del gol, es muchísimo. Falta sensibilidad futbolera de los integrantes del VAR”, cerró.