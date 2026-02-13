Liga de Primera 2026
EN VIVO: Palestino recibe a Universidad de Chile en La Cisterna por la Fecha 3
Árabes y azules se enfrentan en la fecha 3 de la Liga de Primera.
¡FORMACIÓN DE LA U!
Estos son los once elegidos por Francisco Meneghini para también buscar su primer triunfo oficial en este 2026. Los azules no la pasan bien tras su caída frente a Huachipato.
¡FORMACIÓN DE PALESTINO!
Estos son los once elegidos por Cristián Muñoz para intentar buscar el primer triunfo de Palestino en 2026. Y para levantar cabeza tras la derrota ante Coquimbo Unido.
¡ÁRBITROS DESIGNADOS!
El árbitro principal será Diego Flores, acompañado del los asistentes, Joaquín Arrué y Felipe Jara. El cuarto árbitro será Juan Sepúlveda y en el VAR estarán los árbitros, Reinerio Alvarado y Diego Gamboa.
BUENAS TARDES A TOD@S
Palestino recibe a Universidad de Chile en la fecha 3 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Municipal de La Cisterna.
Todos los detalles en el minuto a minuto
