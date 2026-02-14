Este viernes 13, Palestino y Universidad de Chile se enfrentaron en el Estadio Municipal de La Cisterna por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026, en un partido muy esperado por ambos elencos, que aún no habían conseguido su primera victoria en el torneo.

El encuentro fue parejo y con pocas ocasiones claras de gol. La U, dirigida por Francisco “Paqui” Meneghini, intentó imponer su juego, pero la defensa de Palestino se mostró sólida y frustró los escasos intentos azules.

La polémica llegó en el minuto 90 + 4. Un gol de Charles Aránguiz, tras un grosero error del portero Sebastián Pérez, parecía darle la victoria a la U, pero fue anulado tras la intervención del VAR por una mano previa de Matías Zaldivia, generando frustración entre jugadores, cuerpo técnico y hinchas-

La U no pudieron celebrar al final del partido por esta mano previa de Zaldivia | FOTO: Captura

El gol de la U que no fue y la burla viral

La reacción de los baisanos no se hizo esperar. En su cuenta oficial de X (Ex Twitter), primero celebraron el gol de la U y, luego de confirmarse la anulación por parte del árbitro Diego Flores, publicaron simplemente: “ANULADO JSKSKSKSKSKS”, desatando burlas y comentarios de los hinchas azules

El episodio dejó a los simpatizantes del Romántico Viajero con la sensación amarga de haber perdido la victoria en la última jugada, mientras que los Árabes festejaron la polémica como si fuera un triunfo propio.

Una historia que, sin dudas, seguirá dando que hablar en redes y en cada enfrentamiento futuro entre ambos equipos.

En síntesis…