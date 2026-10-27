Danilo Díaz reconoce al jugador de Universidad de Chile que le tapó la boca: “Hoy está fino”

El periodista nacional, Danilo Díaz reconoció el jugador de la Universidad de Chile que le ha tapado la boca.

Universidad de Chile sigue con su buena racha de resultados dentro de la Liga de Primera y en el cierre de la 25° jornada del torneo, los ‘Azules’ lograron vencer por 4-1 a Everton de Viña del Mar con una tremenda actuación de Eduardo Vargas, quien anotó un triplete.

Después de lo que fue este partido, el periodista Danilo Díaz tomó la palabra en el programa ‘La Fecha’ para analizar el rendimiento del equipo de Fernando Gago, en la que destacó la labor de Eduardo Vargas, quien reconoce que lo ha sorprendido en su vuelta a la U.

“Vargas demuestra, cuando llegó Vargas, yo pensé que no era una buena contratación, porque venía de Audax, donde al final algo la agarró, pero en Nacional no la tocó”, parte señalando Díaz.

Siguiendo en aquello, el ‘Tenor del Pueblo’ destaca que el gran aliciente para que Eduardo Vargas pueda estar rindiendo de la mejor forma en la U es su tremendo compromiso por el equipo y su enorme cariño que tiene por el club, el que lo tiene más que motivado.

Díaz destaca a Vargas en la U | Foto: Photosport

“Venía de dos temporadas donde no la había tocado, pero a veces la confianza, cuando el jugador es capaz de sentirse bien y acogido, aparte él tomó el liderazgo, en sus notas sobre el cuidado personal, demuestra que todos esos detalles influyen y hoy día está fino”, declaró.

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Concluyendo, Díaz habló de lo que es hoy el presente del ‘Romántico Viajero’, en la que indicó que le gusta en demasía el estilo de juego del equipo de Fernando Gago y lo que ha mostrado Eduardo Vargas en su vuelta a la U.

“Lo que me gusta de la U, es que recupera y siempre sale muy rápido. Vargas está entrenando como si fuera un cabro chico, se ve bien y fino, está alegre, eso se trasunta en el terreno de juego”, cerró.