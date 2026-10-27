Johnny Herrera y su nuevo regalón en la Universidad de Chile: “No había que ser vidente”

El ídolo de la Universidad de Chile, Johnny Herrera eligió a su nuevo protegido en el 'Romántico Viajero'.

Universidad de Chile sumó un nuevo triunfo dentro del torneo nacional, en donde el equipo de Fernando Gago se mantiene firme en la lucha por el Chile 2 tras derrotar por 4-1 a Everton de Viña del Mar en el Estadio El Teniente.

Tras lo que fue este duelo, el ídolo azul Johnny Herrera tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y destacó lo que ha sido el rendimiento del club de sus amores en esta recta final del torneo, elogiando a Ignacio Vásquez.

“Todo el mérito para el cuerpo técnico y los jugadores, para todo el mundo, pero no había que ser vidente para darse cuenta de que la U tenía que jugar con punteros abiertos, pasando por el buen momento que tenía Vásquez, que dejó incluso en la banca a Lucas Assadi”, comenzó señalando Herrera.

Agregando a esto, el ‘Samurai’ destaca en que Ignacio Vásquez terminó siendo un hombre clave y difícil de poder marcar por parte de Everton de Viña del Mar, en donde junto a Maximiliano Guerrero, desequilibraron de gran forma en el ataque azul.

Vásquez es elogiado por Herrera | Foto: Photosport

“En los últimos dos partidos fue titular y terminó goleando en los dos partidos, Everton se preocupó más de Vásquez que incluso de Guerrero y este terminó dando cuatro pases de gol y Vásquez también fue protagonista”, declaró.

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Finalmente, Herrera dejó un importante mensaje por Eduardo Vargas, a quien le hizo una gran solicitud en no salir mucho del área, ya que siempre que está dentro y tiene una opción, marca diferencias en favor del equipo.

“El que hace los goles estando en el área, uno le pediría a Eduardo Vargas que no salga del área, porque pasa esto, el tipo siempre le llegan pelotas y van a terminar haciendo goles”, cerró.