Comienza la semana más importante para Universidad de Chile en el año, en donde el día sábado enfrentarán a Colo Colo por la fecha 23 del Campeonato Nacional.

El técnico Mauricio Pellegrino busca dar con el mejor once para enfrentar a los albos, pero como no todo es tranquilidad en el eje azul, este lunes el estratega vio cómo uno de los jugadores titulares no llegó a entrenar.

Se trata de Darío Osorio, quien no fue a entrenar al Centro Deportivo Azul y acrecienta lo que se viene comentando durante los últimos días, de una oferta que habría llegado desde el Midtjylland de Dinamarca, por el 50% del pase del oriundo de Hijuelas.

Si bien, en la dirigencia azul habían negado toda opción que el 11 de la U se marchase, es una posibilidad más que latente considerando que el libro de pases en todo Europa se cierra el próximo 31 de agosto.

Con esta situación, la U vería partir a una de sus grandes promesas mientras que esto genera un grave problema para Pellegrino, quien deberá rearmar el equipo para dar con la formación con la cual se medirá ante Colo Colo, siempre y cuando Osorio realmente se llegase a ir en estos días.

¿Cuáles son los números de Darío Osorio este 2023 con la camiseta de la U?

La Joya de Hijuelas ha disputado 18 encuentros entre Campeonato Nacional y Copa Chile durante este año 2023, anotando tres goles. Todas esas conquistas, fueron en el certamen de la primera división.

Su último gol fue ante Curicó Unido (Foto: Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.